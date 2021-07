Mirnopeškim posameznikom in organizacijam spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covidu

15.7.2021 | 13:45

Župan z nagrajenci (foto: Občina Mirna Peč)

Mirna Peč - Župan Andrej Kastelic je včeraj sprejel mirnopeške člane civilne zaščite in gasilskih organizacij ter jim podelil spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19« Vlade Republike Slovenije.

Po zaključku prvega vala epidemije COVID-19 se je Vlada RS odločila še posebej zahvaliti posameznikom in organizacijam, ki so pokazali največjo stopnjo požrtvovalnosti pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ter pozvala občine k posredovanju petih predlogov. Na podlagi odločitve državne komisije so spominski znak prejeli poveljnik mirnopeške civilne zaščite Štefan Slak, poveljnik občinskega gasilskega poveljstva Marjan Jankelj, predsednik Jože Zoran in namestnik poveljnika Martin Kaplan za Prostovoljno gasilsko društvo Mirna Peč ter članici Službe za podporo Sonja Klemenc Križan in Nataša Rupnik.

Župan se je vsem zahvalil za njihovo delo v času epidemije ter izrazil upanje, kot sporočajo iz občine, da bomo kljub ne najbolj obetavnim trenutnim napovedim zaradi širjenja delta različice COVIDA-19 uspeli z izvajanjem preventivnih zaščitnih ukrepov in z zagotovitvijo ustrezne precepljenosti prebivalstva zajeziti širjenje virusa in vrniti življenje v nekdanje tire.

M. K.