Urejajo PC Sevnica, bistveno drugačna bo tudi železniška postaja

15.7.2021 | 18:40

Območje urejanja (vse fotografije: Občina Sevnica)

Marija Možina in Srečko Ocvirk

Dejan Jurkovič

Sevnica

- Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktorica na razpisu izbranega izvajalca, podjetja Rafael d.o.o., Marija Možina, sta danes na Gradu Sevnica podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del projekta »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«.

V Poslovni coni Sevnica ob Hermanovi cesti bo urejena dostopna cesta, največji pridobitvi pa bosta izvennivojsko križanje z železniško progo in krožišče pred nadvozom v Šmarju. Na občini Sevnica so prepričani, da bodo tako pomembno prispevali k razširitvi poslovne cone ter obstoječim in novim podjetjem omogočili boljše in bolj optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti.

Ob podpisu pogodbe je župan Srečko Ocvirk izpostavil, da načrtovani projekt rešuje pomembne izzive v lokalnem okolju in omogoča nadaljnji, sodobnemu času primeren razvoj poslovne cone. Hkrati bo z ureditvijo prometa in ukinitvijo nivojskega prehoda izboljšan celotni potek prometa v občini. Izboljšala se bo pretočnost ter varnost pešcev in kolesarjev. Projekt je usklajen z načrtovanimi projekti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo na tem območju, natančneje, s posodobitvami širšega območja Železniške postaje Sevnica.

Direktorica podjetja Rafael Marija Možina je povedala, da projekt zajema izgradnjo nadvoza v dolžini 20 metrov, izgradnjo 200 metrskega odseka nove lokalne ceste in, kot omenjeno, ukinitev nivojskega prehoda. Po njenih besedah bodo stremeli k hitri in kvalitetni izvedbi del v okviru pogodbenega roka.

Nove podobe deležna tudi železniška postaja

O celostni ureditvi območja železniške postaje v Sevnici je spregovoril mag. Dejan Jurkovič, vodja Sektorja za investicije v železnice na Direkciji RS za infrastrukturo in pri tem opozoril na uporabo vlakov kot obliko prevoza, ki ima zelo nizek vpliv na okolje.

Načrtovane so posodobitve na železniških postajah v Sevnici in Krškem. V začetku leta 2021 je Direkcija pripravila projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane posodobitve. Trenutno poteka izbor izvajalca za projektiranje, ki bo trajalo predvidoma 13 mesecev. Po tem bo Direkcija pristopila k izvedbi projektov.

Predvidena je celovita nadgradnja železniške postaje z novo peronsko infrastrukturo in izvennivojskimi dostopi, s čimer bo povečana varnost uporabnikov železniškega potniškega prometa. Predvideni so tudi protihrupni ukrepi, v strnjenih naseljih postavitev protihrupnih ograj, na redkeje poseljenih območjih pa pasivna protihrupna zaščita. Podoba železniške postaje v Sevnici naj bi bila tako v nekaj letih bistveno drugačna kot je danes, hkrati pa bo, kot sporočajo z občine, prilagojena visokim standardom železniške infrastrukture na ravni Evropske unije.

M. K.