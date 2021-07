Ceneje z avtom - ne kupiti, ampak izposoditi ...

15.7.2021 | 20:00

Zaenkrat trije avtomobili za izposojo na Novem trgu (foto: MO Novo mesto)

Miha Valentinčič in Gregor Macedoni

Novo mesto - Družba Avantcar je sistem souporabe vozil Avant2Go, s katerim je navzoča v Kranju, Mariboru, Ljubljani in Murski Soboti, zagnala tudi v Novem mestu. Ta omogoča souporabo treh električnih vozil, ki so na voljo na posebnih parkirnih mestih na parkirišču na Novem trgu, jeseni pa načrtujejo nove lokacij in širitev mreže avtomobilov za uporabo.

Kot so danes sporočili z Mestne občine Novo mesto, je župan Gregor Macedoni pozdravil sistem souporabe vozil, ki prinaša nove razsežnosti na področju trajnostne mobilnosti. "Na eni strani parkirišča stoji sistem souporabe koles, na drugi sistem souporabe vozil, kar zgovorno pove, da se tudi v Novem mestu lepo razvija tovrstna kultura," je poudaril in izrazil pričakovanje, da bo tudi ta sistem kljub negotovim časom dobil odziv, kot si ga zasluži.

Mestna občina je lani sprejela spremembo odloka o prometu, ki omogoča prihod ponudnikov storitve souporabe vozil. Poudarek je bil na električnih avtomobilih, s čimer je odprla vrata novemu sistemu, so spomnili na občini. Občinska uprava se je že vključila v sistem, so dodali.

Poslovno in zasebno

"Sistem je na voljo tako za poslovno kot zasebno rabo, pri čemer bomo zagotovo marsikateremu podjetju, ki ne operira s službenimi vozili, olajšali sistem uporabe vozil na kratke pa tudi daljše razdalje," je ob predstavitvi projekta povedal svetovalec uprave družbe Avantcar Miha Valentinčič.

Samopostrežno s pomočjo aplikacije

Izposoja avtomobila v sistemu je samopostrežna na vnaprej določenih lokacijah in poteka s pomočjo aplikacije za pametne telefone. V nasprotju z najemom avtomobila (rent-a-car) gre pri souporabi vozil za kratkotrajne izposoje, kjer se čas uporabe običajno meri v minutah ali urah. Posebej označena parkirna mesta, ki so namenjena le za vozila sistem souporabe, omogočajo, da uporabnika ob zaključku vožnje vedno čaka prosto parkirno mesto.

Znatno cenejše kot lastništvo

Souporaba vozil je po navedbah družbe znatno cenejša in dostopnejša širšemu krogu ljudi. Lastniško vozilo v povprečju več kot 90 odstotkov vsega časa stoji neuporabljeno, pri čemer ves ta čas lastniku povzroča stroške. Souporaba vozila stroške mobilnosti posameznika zniža tudi za več kot 50 odstotkov. Tovrstna mobilnost poteka brez škodljivih izpustov, so izpostavili.

M. K.