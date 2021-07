FOTO: Skalni podor ogroža 12 hiš in 21 ljudi, sanacija poteka

16.7.2021 | 13:20

Vrtanje lukenj za sidra (foto: Občina Brežice)

Brežice/Slovenska vas - Občina Brežice izvaja sanacijo in zaščito skalnega podora v Slovenski vasi, na odseku ceste Slovenska vas-Filipač, ki ogroža cesto ter 12 stanovanjskih objektov, v katerih živi 21 občank in občanov.

Trenutnov pobočje vrtajo luknje, kamor umeščajo jeklene žice in palice, ki predstavljajo sidra za stebre. Na stebrih bo napeljana žica, na kateri bo napeta varovalna mreža oz. podajno lovilna ograja, ki bo zadržala skale, če se bodo odkrušile od pobočja, pojasnjujejo na občini. Zaključek sanacije je načrtovan v septembru 2021.

Vrednost investicije je približno 363.000 evrov, od tega 288 tisočakov prispeva Ministrstvo za okolje in prostor, ostalo občina. Izvajalec del je v postopku javnega naročanja izbrano hrvaško podjetje Monterra.

Potresni sunki, zmrzal in deževje naredili svoje

Cesta Slovenska vas-Filipač poteka tik ob slovensko hrvaški meji ob reki Bregani. Na več delih se nad cesto pojavljajo erozijska območja, pa tudi potresni sunki, zmrzal in močna deževja so v preteklih letih sprožili kar nekaj skal, ki so ogrožala tako cesto kot hiše.

Občina Brežice se je zato odločila za nujno sanacijo in v ta namen izdelala študijo - geološko-geotehnični elaborat. V sklopu študije so strokovnjaki preučili velikost skal, njihove lokacije in predlagali lokacije za postavitev varovalnih mrež oz. lovilnih ograj. Na podlagi rezultatov opravljene študije in predlaganih ukrepov je občina pripravila projektno dokumentacijo za sanacijo skalnega podora. Sanacijo je (uspešno torej) prijavila na poziv Ministrstva za okolje in prostor.

M. K.

Zvočni zapisi Župan Ivan Molan o sanaciji skalnega podora v Slovenski vasi Župan Ivan Molan o sanaciji skalnega podora v Slovenski vasi