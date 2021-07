Padla kolesarka

16.7.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.30 so posredovali reševalci NMP Krško v Veliki vasi pri Krškem, kjer je padla kolesarka. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v UC Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJERNEJ;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD RATEŽ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI KOROŠKI VASI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA CERAR, TP NOVA GORA, TP ZGORNJI CEROVEC;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOVEC.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRNOMELJ ŽELEZNIČARSKA na izvodu BLOKI SEMIŠKA CESTA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Bistrica vas Mokronog, nizkonapetostno omrežje - V Dolu predvidoma med 9:00 in 11:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Radeče slap, nizkonapetostno omrežje - Slap jambor med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Jereslavec med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Spodnji Stari Grad med 8. in 14. uro.

M. K.