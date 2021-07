Macedoni podpira Andrijaniča: Digitalizacija ni tema za delitev na leve in desne

16.7.2021 | 09:10

Novinarska konferenca z naslovom Nujni prvi korak k digitalni in zeleni Sloveniji. | (foto: Žan Kolman, UKOM)

Ljubljana - Strateški svet za digitalizacijo je včeraj ponovno izpostavil pomen digitalizacije za prihodnost Slovenije. Pred današnjim glasovanjem o kandidaturi Marka Borisa Andrijaniča za ministra za digitalno preobrazbo so poslance člani sveta pozvali, naj imenovanje podprejo, saj ne gre za področje, kjer bi se delili na leve in desne.

Slovenija ima na področju digitalne preobrazbe številne dobre odgovore, a kot država in družba zaostajamo za številnimi drugimi državami, je opozorila generalna direktorica AmCham Slovenija in članica strateškega sveta za digitalizacijo Ajša Vodnik.

"Želja strateškega sveta je, da se prebijemo med najboljše. Prepričani smo, da smo tega sposobni," je poudarila in spomnila, da je svet pred kratkim predstavil 40 ukrepov, ki jih mora država po mnenju njegovih članov uvesti, če želi doseči digitalno preobrazbo.

"Če jo bomo dosegli, ta ne bo sama sebi namen, ampak je namen predvsem to, da se dvigne kakovost življenja za vse državljane in se omogoči boljše gospodarsko okolje, manj birokracije ...," je izpostavila.

Ob 30-letnici naše države je po njenih besedah pravi trenutek, da stopimo nad politikanstvo in se dogovorimo za to, da je lahko digitalna preobrazba izjemna pot naprej. "Če bomo imeli samo dobre ideje in vizije in se te ne implementirajo, to ne bo prineslo rezultatov," je dejala.

K realizaciji bi po oceni Vodnikove močno pripomogla vladna služba za digitalizacijo in imenovanje ministra za digitalno preobrazbo. Predsednik vlade je na mesto predlagal predsednika strateškega sveta Marka Borisa Andrijaniča, državni zbor pa bo o njem glasoval danesd.

Andrijanič je po mnenju govorcev na včerajšnji novinarski konferenci v tem trenutku najboljši kandidat. Opisali so ga kot izredno povezovalnega človeka z bogatimi mednarodnimi izkušnjami in povezavami.

"Razumem opozicijo, da nasprotuje vladi oz. da ji noče pomagati in mislim, da je dovolj tem, kje lahko pride do nekih političnih konfliktov, prav tako pa mislim, da digitalizacijo to ni," je dejal član strateškega sveta za digitalizacijo in predsednik Inženirske akademije Slovenije Mark Pleško.

Digitalizacija je po njegovih besedah kot šport, kjer moramo zmagati skupaj. "Nima smisla, da si nagajamo. Katerakoli vlada bo, bomo potrebovali službo za digitalizacijo in ministra za digitalizacijo. Prej kot bomo to imeli, prej bomo naredili korake naprej," je poudaril.

Da digitalizacija ni stvar leve ali desne politike, je poudaril tudi novomeški župan, prav tako član strateškega sveta za digitalizacijo, Gregor Macedoni. "Digitalizacija mora biti nacionalna prioriteta in mora biti stvar konsenza," je prepričan.

Pozval je, naj politika na tej temi ne išče političnih točk. "To je kot vodooskrba ali vzdrževanje občinskih cest - ne more biti stvar leve ali desne politike, ampak nekaj, kar mora vsak dan funkcionirati, da življenje v družbi teče naprej," je dejal.

Naj na petkovem glasovanju ne "zafrknejo", je poslance pozval tudi član svet Žiga Vavpotič. Želi si, da bi se pred glasovanjem osredotočili predvsem na vsebino in prisluhnili Andrijaničevi predstavitvi. "On ni politik, je strokovnjak," je sklenil.

M. K.; STA