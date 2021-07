Sorodnika s kolom po glavi; potrgali bakrene žlebove; z dvema promiloma alkohola v zid

16.7.2021 | 11:30

Slika romskega naselja v Šmihelu, kjer je ponoči prišlo do incidenta, je arhivska. Sega v leto 2014, ko je Pot v gaj dobila javno razsvetljavo. (arhiv DL)

Minulo noč so policisti PP Novo mesto posredovali v naselju Pot v Gaj v Šmihelu, kjer je izbruhnil pretep. Sprla sta se moška, stara 54 in 39-let, ki sta v sorodu. Mlajši je starejšega z lesenim kolom večkrat udaril po glavi in ga huje poškodoval. Žrtev so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preiskujejo, zoper nasilneža bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Povzročitelj nesreče z dvema promiloma alkohola

Sinoči nekaj pred 23. uro so bili trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči na Slakovi ulici v Trebnjem. 29-letni voznik clia je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v podporni zid. Kršitelj, ki se v nesreči ni poškodoval je imel v litru izdihanega zraka miligram alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznaili sodišče.

V prvih šestih mesecih je bilo na območju Policijske uprave Novo mesto kar 69 povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola, kar glede na vse obravnavane nesreče predstavlja 13% - to je odstotek več kot v enakem obdobju lani. Povprečna stopnja alkohola pri povzročiteljih je bila 1,42 grama alkohola na kilogram krvi in je prav tako višja od preteklega leta, ko je bila 1,35 grama alkohola na kilogram krvi. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki, so bili neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje in nepravilni premik z vozilom.

Potrgali bakrene žlebove

V kraju Jelševec je v noči na četrtek nekdo vlomil v gospodarski objekt in ukradel dve motorni žagi. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 900 evrov.

V noči na četrtek je na območju Selske Gore neznanec vlomil v garažo stanovanjske hiše in odnesel otroški kros motor, električni podaljšek in senzorsko luč. Škode je za okoli 1100 evrov.

S strehe lesenega objekta v Brežicah pa je prav tako v noči na četrtek nekdo potrgal okoli tri metre bakrenih odtočnih cevi.

Množica migrantov

Policisti so na območju Blatnika pri Črmošnjicah (PP Črnomelj) izsledili in prijeli pet državljanov Pakistana, tri državljane Sudana in dva državljana Afganistana, pri Mihovem (PP Šentjernej) dva državljana Maroka, v Dolenjskih Toplicah državljana Maroka, v Bukošku (PP Brežice) državljana Afganistana, na območju Brezine (PP Brežice) dva državljana Irana in v Črnomlju sedem državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.