Previdno na AC med Obrežjem in Drnovim - zaradi delovne zapore že več nesreč!

16.7.2021 | 19:30

Foto: PPP Novo mesto

Zaradi del je na avtocesti med Obrežjem in Drnovim od srede dalje promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Postavljena je delovna zapora, najvišja dovoljena hitrost je 80 km/h. Policisti so od vzpostavitve zapore na tem odseku že v prvem dnevu obravnavali že več prometnih nesreč, v katerih je bilo udeleženih 16 vozil. V nesrečah ni bi nihče poškodovan, nastala je le premoženjska škoda na vozilih. Policisti ugotavljajo, da številni vozniki ne upoštevajo omejitev hitrosti, se nepravilno razvrščajo, pred zaporo menjavajo pasove in ne upoštevajo zadostne razdalje med vozili. To seveda pomeni večje tveganje za nastanek prometnih nesreč, opozarjajo, obenem pa vplivajo na manjšo pretočnost prometa.

Ta konec tedna pa zaradi začetka počitnic v več evropskih državah pričakujejo še povečan promet v smeri proti Hrvaški. Voznike pozivajo k strpnosti in jim svetujejo, da dosledno upoštevajo cestno prometne predpise in so pozorni na morebitne spremembe prometne signalizacije. '' Pred potovanjem naj se informirajo o morebitnih zastojih na cestah in stanju na mejnih prehodih ter se na pot odpravijo pravočasno,'' še pozivajo na PU Novo mesto.

M. K.