FOTO: 20 let KUD Vesel teater

16.7.2021 | 10:40

KUD Vesel teater je znova navdušil v humornim skečem, tokrat o življenju družine v karanteni. Nastopili so Vanja Lukšič, Sandi Bradač, Matej Pečjak in Drago Primc.

Dolenjske Toplice - Ljubiteljska kulturna ustvarjalnost se v Dolenjskih Toplicah ponaša s stoletno društveno tradicijo. V vsem tem času je bila njen sestavni del tudi gledališka dejavnost, ki jo danes zagnano nadaljuje Kulturno umetniško Vesel teater. To je sinoči obeležilo 20-letnico uspešne ustvarjalne poti, ustanovljeno je bilo 25. marca leta 2001, pred tem pa so člani društva delovali kot dramska skupina v okviru Kulturnega društva Dolenjske Toplice.

»Takratni prelomni časi društvenega življenja so nas privedli do določitve o samostojni poti, kar se je potrdilo kot dobra dolgoročna odločitev, saj je usoda naših projektov odvisna le od lastne prizadevnosti. Osnovni namen društva je kreativna gledališka dejavnost, odrski umetnosti se posvečamo kot ljubiteljski igralski navdušenci v več vlogah – kot igralci, režiserji, scenaristi, tehnični sodelavci, šepetalci, maskerji, kostumografi, tonski mojstri, osvetljevalci in šoferji. Družita nas ljubezen do teatra in ustvarjalna timska energija, ki se rojevata ob snovanju in realizaciji raznovrstnih odrskih projektov,« je v ličnem zborniku, obogatenem z obsežnim slikovnim gradivom, ki so ga v društvu izdali ob jubileju, zapisal njegov predsednik Andrej Hudoklin.

Čestitke članom KUD Vesel teater za jubilej!

Teh projektov se je v 20 letih nabralo kar nekaj. Na oder so postavili že dvanajst celovečernih predstav, za njimi je 18 predstav za otroke, z njimi so sicer tudi začeli, pa 40 šaljivih, krajših dramskih prizorov, skečev, običajno vezanih na aktualno lokalno problematiko, s katerimi nemalokrat postavljajo ogledalo družbi in so med ljudmi vedno izjemno priljubljeni.

Sodelovali so tudi v predstavah drugih produkcij, se preizkusili v filmu, gre za celovečerni dokumentarno igrani film Sramota, ki pripoveduje o družini Uhernik in največji sodni zmoti v Sloveniji, ter organizirali gledališka srečanja, leta 2019 so tako pod streho spravili že 14 Teden teatra v Dolenjskih Toplicah, naj omenimo še festival skečev amaterskih kulturnih društev …

Nagrade in priznanja z Linhartovih srečanj

Kot je sinoči dejal Hudoklin, je največja nagrada in aplavz amaterskim igralcem aplavz publike. In tega so bili deležni tudi včeraj, ko so znova navdušili z aktualnim humornim prizorom Družina v karanteni, zaslužili pa so si ga tudi vsi, ki so v teh dveh desetletjih soustvarjali prehojeno pot KUD Vesel teatra. Doslej se je na odru in ob njem zvrstilo 80 članov, trenutno je aktivnih okoli 35.

Sandi Bradač in Vanja Lukšič

Kakovost njihovega dela dokazujejo tudi nagrade in uvrstitve na regijska Linhartova srečanja ljubiteljskih gledaliških skupin Slovenije, ki ga organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Tako so posebno ponosni na priznanje za glavno moško vlogo, ki jo je prejel Sandi Bradač za vlogo Branka v predstavi Kriza pri Novakovih, priznanj, ki ji je prejela Vanja Lukšič, in sicer za najboljšo žensko vlogo Žive Piškur v Gospe poslančevi, za glavno žensko vlogo Barbre v Prsti in vlogo kardinala v Bruselj hotelu, na srebrno plaketo na srečanju lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije za predstavo Zrcalo ter priznanje za predstavo in režijo, ki jo je dobil Rok Sanda za Poštno prevaro.

Podelitev Linhartovih značk

Med člani je tudi kar nekaj glasbenikov.

O pomenu kulture, predvsem ljubiteljske kulture je na slovesnosti spregovorila Klavdija Kotar, vodja novomeške območne izpostave JSKD, ki je izpostavila, da je v slovenskem kulturnem prostoru ljubiteljsko gledališče izjemno bogato, živo in številčno. »Člani KUD Vesel teater so z vabljenimi režiserji in skrbno izbranimi besedili praviloma merili zelo visoko. Stavili so na močna sporočila, posebno odrsko energijo, zanos, s predstavami so želeli prebuditi v gledalcih določene občutke, opozorili na problematiko današnjega časa, spodbuditi k razmišljanju, želeli so biti aktualni, sodobni … Člane društva odlikujejo medsebojno spoštovanje, ustvarjalnost, sposobnost kreativnega razmišljanja, utrjevanje medsebojnega zaupanja in sodelovanje z drugimi ter srčna ljubezen so kraja, v katerem polnokrvno soustvarjajo kulturno podobo. In kar je morda najpomembneje, niso samozadostni, vedoželjno in spoštljivo si privoščijo ogled akademske gledališke umetniške produkcije, ki je v naši regiji in državi izjemno bogata,« je med drugim poudarila. Zbrane je nagovoril tudi topliški župan Franc Vovk.

Razstava gledaliških plakatov

Ob tej priložnosti so podelili tudi bronaste, srebrne in zlate Linhartove značke Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter društvena priznanja, na ogled v avli KKC-ja pa postavili razstavo društvenih gledaliških plakatov.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

