Za obnovo 2,5 kilometra cest 637 tisoč evrov

16.7.2021 | 14:15

Zadovoljni možakarji po podpisu pogodbe (od leve proti desni): mag. Dejan Bibič, Anton Maver in Viktor Dolinšek.

Cesta proti Slepšku je zelo očitna potrebna obnove. (Foto: Lapego)

Anton Maver

Mokronog - V občini Mokronog - Trebelno se trudijo, da bodo imeli občani čim bolje urejene lokalne ceste, saj je to poleg dostopa do javne pitne vode ena najpomembnejših zadev, ki vpliva na kvaliteto življenja.

Zato je župan Anton Maver danes z veseljem podpisal pogodbo za obnovo okrog 2,5 kilometra občinskih cest z dvema izbranima izvajalcema: direktorjem Komunalnih gradenj iz Grosuplja Viktorjem Dolinškom – podjetje bo prevzelo gradbena dela, ter direktorjem KOP Brežice mag. Dejanom Bibičem – podjetje bo poskrbelo za asfaltacijo. Z obema so že sodelovali, izkušnje so dobre, je poudaril župan.

In katere ceste bodo prenovljene? Gre za obnovo odsekov ceste skozi Log, ceste Sv. vrh–Stara gora, Slepšek–Preloge in v Slepšku, na Češnjicah pri Trebelnem, v Štatenberku in Bitnji vasi, kjer bodo uredili tudi javno razsvetljavo.

Zaključek je predviden do 30. oktobra in kot sta ob podpisu obljubila Dolinšek in Bibič, se bodo potrudili in storili vse, da se držijo tako časovnice kot kvalitete opravljenih del.

Občina Mokronog- Trebelno, ki je v zadnjih dveh letih naredila velik korak pri obnovi občinskih cest in javnih poti, saj jih na leto zad njih pet let obnovi 2,5 kilometra, kar povprečno stane skoraj 312 tisoč evrov, namesto sofinanciranja po 21. členu Zakona o financiranju občin mesečno prejema nakazila za uravnoteženje razvitosti občin. Za letošnje leto znašajo dobrih 290 tisoč evrov in v celoti jih namenjajo za ta projekt, ostalo do 637 tisoč evrov pa bodo zagotovili iz občinskega proračuna.

Župan Maver obljublja, da se bodo trudili še naprej, saj je urejena cesta izjemnega pomena za domačine, ki jo vsakodnevno uporabljajo, za gospodarstvo, turizem, kulturo in šport. Žal je želja vedno več kot finančnih možnosti.

Besedilo in foto: L. Markelj

Zvočni zapisi Anton Maver o obnovi cest v 2021 Anton Maver o obnovi cest v 2021

Galerija