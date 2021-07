Med dijaki 134 okužb in še vsaj 74 sekundarnih; prevladuje delta

V četrtek so ob 1684 PCR testih potrdili 64 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je znašal 3,8 odstotka. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 57. V bolnišnicah se zdravi 30 covidnih bolnikov, od tega deset na intenzivni negi. Umrl ni noben covidni bolnik.

V četrtek so opravili tudi 24.316 hitrih antigenskih testov, pozitivne bodo potrjevali še s PCR testi. V bolnišnicah se zdravita dva covidna bolnika manj kot dan prej, medtem ko število bolnikov na intenzivni negi ostaja enako.

Delež pozitivnih testov je v primerjavi z dnevom prej nekoliko višji. V sredo je namreč znašal 3,3 odstotka.

Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh znaša 33, po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je v državi 717 aktivnih primerov okužbe.

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Trebnje 3, Šmarješke Toplice in Kočevje 1

Posavje - Brežice 3, Krško 1

Med udeleženci maturantskih izletov v Španiji potrjenih že 198 okužb

Med udeleženci nedavnih maturantskih izletov v Španiji so do četrtka potrdili skupaj že 198 okužb s koronavirusom. Med dolenjskimi dijaki je okužb 134, poleg tega so potrdili še vsaj 74 sekundarnih okužb, povezanih z udeleženci izleta, so dejali na NIJZ. Med udeleženci izleta z Gorenjske so potrdili 64 okužb in najmanj sedem sekundarnih.

Iz Španije se je, kot je znano, 3. julija vrnila skupina 334 dijakov, pretežno z Dolenjske, ki so se od 27. junija mudili na maturantskem izletu v letovišču Lloret de Mar. Kmalu po povratku so med njimi potrdili prve primere okužb z novim koronavirusom, do četrtka torej skupaj 134 primerov. Od njih se je dodatno okužilo najmanj 74 ljudi.

Epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje je prepoznala 443 visoko tveganih stikov znotraj tega izbruha, zanje so predlagali karanteno na domu.

V skupini dijakov z Gorenjske, ki so prav tako imeli maturantski izlet v omenjenem letovišču, in so se v Slovenijo vrnili 8. julija, pa so do četrtka potrdili 64 okužb. Poleg tega je bilo prepoznanih vsaj sedem sekundarnih okužb, torej se je sedem ljudi okužilo od udeležencev izleta.

Epidemiološka služba NIJZ je prepoznala 291 visoko tveganih stikov, predlagali so karanteno na domu.

Dodano ob 14.10:

V zadnjih pregledanih vzorcih, tudi udeležencev maturantskih izletov v Španiji, v 89 odstotkih potrdili različico delta

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so analizirali vzorce, pri katerih so od 5. do 11. julija potrdili okužbo z novim koronavirusom, med njimi gre tudi za vzorce udeležencev maturantskega izleta v Španiji. Različico delta so potrdili v 89 odstotkih vzorcev, od teh je 60 odstotkov v starostni skupini od 17 do 18 let.

Na NLZOH navajajo, da točnih podatkov, kdo od testiranih oseb je bil udeleženec maturantskega izleta, nimajo, pač pa s temi podatki razpolaga epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

So pa navedli, da je med vzorci, pri katerih so potrdili različico delta - teh je bilo 148, 60 odstotkov iz starostne skupine od 17 do 18 let. Od teh jih 84 odstotkov prihaja z gorenjske in jugovzhodne statistične regije.

Preostalih dveh različic s statusom različice posebnega pomena, beta in gama, v zadnjem obdobju niso potrdili.

So pa potrdili primere dveh novih različic, ki še nista posebej poimenovani, ju je pa Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) uvrstil med različice, ki jih podrobneje spremljajo.

Različico C.36.3 so potrdili v dveh vzorcih, obeh z obalno-kraške regije. Prvič so potrdili primer različice B.1.621, ki je bila prvič zaznana januarja letos v Kolumbiji. Potrjen primer je iz savinjske statistične regije, navajajo na spletni strani NLZOH.

Alfa različico, ki je bila prej opredeljena tudi angleška različica, so do sedaj zaznali v 5024 vzorcih, v zadnjih seriji sekvenciranja so potrdili 11 takšnih primerov.

Ker je različica delta bolj nalezljiva kot ostale različice, so se tudi v NLZOH pridružili pozivu vsem prebivalcem, ki še niso polno cepljeni, naj to opravijo čim prej, saj polno cepljeni razvijejo visoko zaščito tudi proti tej različici.

