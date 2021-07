Pogrešanega našli nepoškodovanega

16.7.2021 | 18:30

Pogrešanega so iskali tudi vodniki z reševalnimi psi. (foto: arhiv DL)

Danes ob 14.27 so policisti zaprosili za pomoč pri iskanju starejše pogrešane osebe v Kočevskih Poljanah, občina Dolenjske Toplice. Vodniki reševalnih psov Kinološke zveze Slovenije in Zveze reševalnih psov Slovenije so skupaj s policisti in občani preiskali širše območje okoli Kočevskih Poljan in pogrešanega okoli 16.15 našli nepoškodovanega.

Ob 15.22 je v naselju Bojsno, občina Brežice, gorela suha trava na obcestni brežini. Požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Globoko.

M. K.