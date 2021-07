Kako iz krave narediti lepotico

16.7.2021 | 20:20

Matic je zmagal v mlajši kategoriji, čeprav se mu je telica med predstavitvijo dvakrat ulegla na tla, a je pri tem ostal miren in je ukrepal, kot je treba, kar je naredilo še poseben vtis na nizozemsko sodnico. (Foto: I. Vidmar)

Sevno - Danes se je na posestvu Srednje kmetijske šole Grm na Sevnem pri Novem mestu zaključila sedma mednarodna šola mladih rejcev. Na zaključni prireditvi, ki je imela tudi tekmovalni značaj, je 23 udeležencev šole pokazalo, kaj so se v treh dneh naučili, kako jim je uspelo za razstavo pripraviti živali in kako so jih znali predstaviti občinstvu.

Mentorica in sodnica Erica Rijneveld

Vse to je na koncu ocenila sodnica in njihova mentorica Erica Rijneveld z Nizozemske, redna gostja mednarodne šole mladih rejcev, ki je že šestič potekala na Sevnem, le enkrat so jo pripravili v okviru mednarodnega kmetijskega sejma v Gornji Radgoni.

Šolo v sodelovanju s Srednjo kmetijsko šolo Grm pripravljajo Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Društvo rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji. Del udeležencev šole je na posestvo prišel že v torek, da je pripravil živali, s katerimi bodo delali, predvsem, da so jih oprali. "Bilo je res vroče in tokrat se je prvič zgodilo, da so živali pranje prenašale povsem mirno, celo uživale so, medtem ko se je v preteklosti pogosto dogajalo, da so telice skakale in celo podrle ogrado," je o začetku letošnje šole mladih rejcev povedala strokovna vodja za črnobelo pasmo in koordinatorica šole dr. Marija Klopčič, izredna profesorica na Biotehnični fakulteti.

Ocenjevanje

Udeleženci so v naslednjih dneh živali pripravili na razstavo, jih ostrigli, oprali in se z njimi zbližali, da so jim ubogljivo sledile tudi na predstavitvi pred občinstvom, kjer jih je brez besed, le z govorico telesa usmerjala in ocenjevala Erica Rijneveld.

Udeleženci so tekmovali v dveh starostnih kategorijah, iz vsake kategorije pa se bosta najboljša dva oktobra udeležila evropskega tekmovanja v Cremoni v Italiji. V mlajši kategoriji je zmagal Matic Zrnec iz Zdenske vasi pred Lucijo Sitar Šarc iz Duplice pri Kamniku, ki je bila z dvanajstimi leti najmlajša udeleženka šole do sedaj, in Anžetom Hrgo s Ptuja, v starejši kategoriji pa David Grginič iz Žibrš pri Logatcu pred Anžetom Brglezom iz Vrhnike in Karmen Pečarič iz Železnikov v Beli krajini.

Več prihodnji četrtek v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

I. Vidmar



Galerija