Novomašnik Jakob Piletič - Povabljen, da služi Bogu

17.7.2021 | 15:30

Novomašnik s starši, očetom Jožetom in mamo Natašo (foto: Rok Mihevc)

Sprejem novomašnika v domači župniji – pozdrav kostanjeviškega župnika g. Jožeta Miklavčiča (foto: Boštjan Colarič)

Štiriindvajsetletni Jakob Piletič iz Kostanjevice na Krki je eden od letošnjih sedmih novomašnikov in edini iz novomeške škofije. Na praznik apostolov Petra in Pavla, 29. junija, ga je v stolnici sv. Nikolaja v Novem mestu v duhovnika posvetil škof msgr. Andrej Glavan, v nedeljo, 4. julija, pa je Jakob novo mašo daroval v domači župniji.

Z Jakobom so se radostili domači, prijatelji in sokrajani. Vsem je hvaležen za trud, prijazne besede, želje in molitve. »Tudi če moje odločitve vsi ne razumejo povsem, jo pa spoštujejo. To mi veliko pomeni in hvaležen sem, da so me pospremili na duhovniško pot,« pravi Jakob Piletič.

Na novomeški klasični gimnaziji je bil odličnjak in dejaven na številnih področjih, skratka fant mnogih talentov in darov. Močno se je navdušil nad filozofijo in latinščino, ki sta ostala njegova stalna spremljevalca. Prav konec tretjega letnika gimnazije pa je padla dokončna odločitev, da bo duhovnik.

»Božji klic sem čutil v sebi že dolgo, veliko sem razmišljal, se pogovarjal z duhovniki in se spraševal, ali je Božja volja res zame, ali bom srečen v duhovništvu, bom zmogel samsko življenje, celibat. Bil sem v dvomih, kasneje sem hotel ta Božji klic tudi zatreti in se odločiti za drugačno pot, razmišljal sem o študiju medicine. A Gospod je bil močnejši in vztrajnejši. Ko sem sprejel dokončno odločitev, sem bil srečen, miren v sebi,« pripoveduje Jakob.

Jeseni, ko bo kot kaplan že deloval v metliški župniji in bo še vedno tudi opravljal naloge medijskega predstavnika Škofije Novo mesto, bo nadaljeval doktorski študij.

O njegovi poti, meništvu, tišini in samoti, pa kaj počne v prostem času, kaj meni o duhovni opori v času preizkušenj, kot je koronakriza, in o duhovništvu, pa mnogo več v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

Lidija Markelj