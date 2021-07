Klara, srečno v Tokiu!

17.7.2021 | 11:30

Sprejem Klare Lukan v Šentjerneju

Klara z županom Jožetom Simončičem

Šentjernej - V Šentjerneju so ponosni na atletinjo Klaro Lukan, ki odhaja na olimpijske igre v Tokio.

Uspešno športnico je v četrtek sprejel župan Občine Šentjernej Jože Simončič, ji čestital in ji izročil priložnostno darilo z željo, da uresniči zastavljene cilje.

Klara Lukan je na evropskem atletskem prvenstvu do 23 let v estonskem Tallinnu, v teku na 5000 metrov s časom 15:44,00 osvojila srebrno medaljo za tretje slovenske stopničke na tem evropskem prvenstvu.

Sprejema pri županu so se udeležili tudi ponosna starša, podžupan Občine Šentjernej in predsednik Atletskega kluba Jože Vrtačič, nekdanji Klarin trener Elvis Antončič ter častni občan Občine Šentjernej in starosta Atletskega kluba Šentjernej Janez Kuhelj.

L. M., foto: Občina Šentjernej