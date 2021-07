S Šinigojem spet po tridesetih letih

17.7.2021 | 10:00

Damijan Šinigoj v pogovoru z Nino Štampohar (Foto: I. V)

Novo mesto - Pravijo, da se zločinci vračajo na kraj zločina. Lahko bi rekli, da se je "zločinec" Damijan Šinigoj, novomeški pisatelj, letošnji dobitnik nagrade za mladinsko književnost desetnica, v četrtek na kraj zločina vrnil po tridesetih letih. Pred tridesetimi leti je v bližnji gostilni Pri slonu predstavil svojo prvo knjigo Vojake ubijajo, mar ne, tokrat pa je z desetnico nagrajeni mladinski roman Kjer veter spi predstavil v Parku rastoče knjige novomeške knjižnice Mirana Jarca v pogovoru z Nino Štampohar, ki se je z njim še kot gimnazijka pogovarjala tudi pred tridesetimi leti.

V pogovoru o pisateljevi literarni in življenjski poti sta stara znanca obdelala marsikatero zgodbo, ki je tudi Šinigoju skoraj že ušla iz spomina. "V neki kritiki moje zadnje knjige piše, da pišem knjige o normalnih ljudeh, o normalnih otrocih iz normalnih družin, ki nimajo težav z drogo ali nasilnimi očeti. Morda je tudi to razlog, da je nagrada doletela prav mene. Pišem o stvareh, ki jih poznam. Ne izbiram sam zgodb, zgodbe izbirajo mene, porinejo me v vodo, tako kot je nekdo porinil v vodo tistega vojaka s solunske fronte, ki je potem rešil utapljajočega otroka in so ga slavili kot velikega junaka, on pa je samo vprašal, kdo ga je porinil," je o izboru tem za pisanje povedal Damijan Šinigoj.

I. V.

Galerija