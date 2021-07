FOTO: Strela udarila v gospodarski objekt, ogenj tudi na hišo

17.7.2021 | 08:30

Fotografije iz Osredka: PGD Sevnica

Včeraj ob 17.41 je v Osredku pri Krmelju, občina Sevnica, strela udarila v gospodarski objekt površine 400 m2. Požar se je razširil na stanovanjski in pomožni gospodarski objekt. Gasilci PGD Šentjanž, Tržišče, Boštanj in Sevnica so požar pogasili, stanovanjski objekt začasno prekrili in vse objekte pregledali s termo kamero. V požaru je bilo uničeno orodje v gospodarskem objektu, gospodarsko poslopje, del stanovanjskega objekta in pomožni gospodarski objekt. Gasilci so ob pomoči domačinov z uporabo mehanizacije iz gospodarskega objekta odstranili petdeset ton sena. Dežurni delavec Elektra Celje je odklopil elektriko. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Šentjanž.

Drevesa na cesti

Ob 17.49 se je na regionalno cesto pri Tržišču, občina Sevnica, podrlo drevo. Posredoval je dežurni delavec CGP Sevnica, ki je drevo odstranil.

Ob 18.18 se je na regionalno cesto pri Sajevcah, občina Kostanjevica na Krki, podrlo drevo. Odstranil ga je dežurni delavec CGP Krško.

Na Trgu svobode v Črnomlju našli granato

Ob 14.05 so na Trgu svobode v Črnomlju našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Ljubljansko – Gorenjske in Dolenjske regije sta topovsko granato kalibra 80 mm, avstro-ogrske izdelave, iz obdobja 1. svetovne vojne uničila na varnem kraju. Obveščene so bile pristojne službe.

Padel kolesar

Ob 18.06 je na cesti Boršt-Kapljišče v občini Metlika padel kolesar in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovanega kolesarja oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Bili so brez elektrike

Okoli 19. ure v občini Črnomelj prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo na 20 transformatorskih postajah. Okvaro so odpravili dežurni delavci Elektro Ljubljana.

Ob 22.41 je v Sevnici prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo na transformatorski postaji. Okvaro so odpravili dežurni delavci Elektro Celje.

M. K.