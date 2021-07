Vikend bo deževen, ponekod lahko reke narasejo, grozijo tudi plazovi

17.7.2021 | 10:45

Slovenijo so ponoči od vzhoda zajele nevihte z močnimi nalivi, ki se bodo nadaljevale tudi čez dan. Ob tem je možno razlivanje hudourniških vodotokov. Na kvadratni meter bo ob krajevnih nalivih padlo od 50 do 80 litrov dežja. Arso je za vzhod države razglasil oranžno stopnjo ogroženosti.

Po tem ko se je vodnatost rek po Sloveniji večinoma zmanjševala, pa se je danes začela povečevati. To je bilo najprej in najizraziteje opazno na vzhodu Slovenije. V nedeljo se bo nadaljevalo zmerno naraščanje vodnatosti. Predvsem na vzhodu države lahko posamezne reke dosežejo velike pretoke, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Danes lahko ob lokalnih nalivih izraziteje narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja.

Geološki zavod Slovenije obvešča, da je danes in v nedeljo zaradi napovedanih povečanih količin padavin povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v vzhodni in osrednji Sloveniji. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije. Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin.

Prebivalci območij, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočij. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na zastajanje vode, so zapisali v zavodu.

V nedeljo bo še spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo v vzhodni polovici države. Do ponedeljka zjutraj bo dež povsod ponehal, čez dan se bo zjasnilo. Oba dneva bo po napovedih vremenoslovcev pihal severni do severovzhodni veter.

Ob napovedanem slabem vremenu na Agenciji za varnost prometa voznikom svetujejo previdnost tudi v prometu.

