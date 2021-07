Zlati grb občine Žužemberk Jožetu Primcu, srebrni Lilijani Hrovat in bronasti Jožici Gerden

17.7.2021 | 13:10

Prejemniki grbov občine z županom Jožetom Papežem in predsednikom Državnega sveta Alojzem Kovšco

Dobitniki pisnih priznanj in pisne zahvale občine Žužemberk

Prejemniki pisnega priznanja župana

Žužemberk - Občina Žužemberk te dni z nizom dogodkov obeležuje 23. občinski praznik. Sinoči so na slavnostni seji občinskega sveta podelili občinska in županova priznanja ter se tako zahvalili posameznikom, ki s svojim delom prispevajo in bogatijo življenje v občini. Zlati grb občine Žužemberk je letos prejel Jože Primc, srebrnega Lilijana Hrovat in bronastega Jožica Gerden.

Slavnostni gost je bil predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, župan Jože Papež pa se je v svojem nagovoru zbranim v grajski kletni dvorani v nekaj besedah ozrl na epidemijo, ki je krojila življenje v zadnjem letu, in 30-letnico samostojnosti Slovenije ter izpostavil pomen sodelovanja in pripravljenosti tako na državni kot na občinski ravni pri uresničevanju želenih ciljev, saj sta vselej vodilo napredka in razvoja. Kot je dejal je občina Žužemberk v letošnjem letu bogatejša kar za nekaj investicijskih projektov.

»Po uspešni rekonstrukciji ceste Dolga vas v letu 2020, smo se letos lotili rekonstrukcije dveh cest in križišča v skupni dolžini dobrih štirih kilometrov v skupni vrednosti 800 tisoč evrov. Prepričan sem, da bo gradnja izvedena tako, kot si vsak dober gospodar lahko samo želi. Z najboljšimi mislimi zrem tudi v projekt Auerspergove železarne na Dvoru, za katero verjamem, da se bo uresničila skladno z zastavljenim projektom in bo vsem v ponos in hkrati priložnost za uresničevanje ponudbe samega kraja in tudi občine. V letošnjem letu je bilo veliko investiranega v javno razsvetljavo, saj je bilo veliko neuresničenih želja preteklih letih. Še posebej pa smo začeli z mrtve točke premikati obrtne cone. Površine, ki so desetletje in več stale, bomo čim hitreje uredili, da bodo lahko služile namenu, za katerega so bile opredeljene,« je med drugim dejal župan.

Podelili so tudi pisna priznanja Občine Žužemberk, te so prejeli Francka Pečjak, Franc Štravs in Odbojkarski klub Žužemberk, pisna zahvala občine pa je šla v roke Urbana Bobna.

Pisno priznanje župana so letos prejeli: Bojana Vidmar, Gostinstvo Koren, Jože Kikelj, Slavka Vidic, Radio klub Žužemberk, patronažne sestre Zdravstvene postaje Žužemberk in Toni Travnik, letošnji diamantni maturant.

Prireditev so s pesmijo obogatili moški pevski zbor Ambrus ter pevki Klara Klemenčič in Tjaša Primc, ki ju je spremljal Jernej Fabjan.

Utemljitve prejemnikov priznanj v priponki.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija