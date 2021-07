Petkove okužbe sledijo trendu zadnjih dni; 14 v regiji

17.7.2021 | 12:15

7-dnevno povprečje se je znižalo, 14-dnevna pojavnost pa zvišala ... V Sloveniji so v petek ob 1733 PCR testih potrdili 61 okužb z novim koronavirusom oz, 3,5 odstotka, kažejo podatki covid sledilnika. Za primerjavo: pretekli petek je bilo potrjenih 81 primerov, delež pozitivnih izvidov pa je bil 4,9-odstoten. Tudi v četrtek je bil delež pozitivnih višji, in sicer za 0,2 odstotka, potrdili pa so dve okužbi več.

Sedemdnevno povprečje števila novih okužb je tako padlo za pet odstkotkov in je zdaj 54, 14-dnevna incidenca pa se je zvišala za dobre štiri odstotke in je zdaj 35,6 na 100.000 prebivalcev.

Hospitaliziranih je 28 bolnikov s covidom-19, 10 jih potrebuje intenzivno nego. Smrti včeraj ni bilo.

Polno cepljenih je 766.161 prebivalcev, oziroma 36,3 odstotka.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 4, Metlika 3, Šentjernej, Trebnje in Straža 1

Posavje - Brežice 2, Krško in Sevnica 1

