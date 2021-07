Ulica Dolga vas prenovljena in odprta

17.7.2021 | 21:00

Trak je prerezal Gašper Zupančič iz podjetja Gostgrad, ob prisotnosti predsednika DS RS Alojza Kovšce in župana Jožeta Papeža.

Cesto je blagoslovil žužemberški dekan Franc Vidmar.

Žužemberk - V sklopu praznovanja praznika občine Žužemberk so včeraj, še pred večerno osrednjo slovesnostjo in podelitvijo občinskih priznanj, slovesno odprli modernizirano cesto ulice Dolga vas. Celotna prenova in rekonstrukcija pomembne prometnice na desnem bregu reke Krke od gostišča Koren do križišča za vas Gradenc je bila v rokah podjetja Gostgrad, končali so jo že lani, odprtje pa je zaradi koronski omejitev moralo počakati do letošnjega občinskega praznika.

Po besedah župana Jožeta Papeža so obnovili in razširili kompletno cestišče, uredili odvodnjavanje meteornih in fekalnih vod, prenovili vodovod in - kar je najpomembnejše za varnost udeležencev v prometu - zgradili pločnik z javno razsvetljavo. »Na tem mestu se zbranim občanom še enkrat zahvaljujem za potrpljenje v času gradnje, gradbincu za dobro opravljeno delo in zgledno sodelovanje in lastnikom zemljišč pri usklajevanju del ob prometni cesti,« je dejal župan Papež in dodal, da bodo v kratkem predali svojemu namenu tudi tri pomembne odseke cest, ki so trenutno še v gradnji.

Številne zbrane, med njimi so bili tudi gostje iz Romunije ter pobratenih mest Pregrade in Golubca, je nagovoril tudi slavnostni gost, predsednik državnega sveta RS Alojz Kovšca, cesto pa je blagoslovil žužemberški dekan Franc Vidmar. Po nagovorih in krajšem kulturnem programu pa je trak ob prisotnosti župana Papeža in predsednika DS Kovšce prerezal Gašper Zupančič iz podjetja Gostgrad.

S. Mirtič

