Škocjančani po novem na predčasno glasovanje v Sevnico. Miklavčič šel v ustavno presojo?

18.7.2021 | 19:40

Škocjančanom ni všeč, da sodijo v nov volilni okraj, kar pomeni, da morajo na predčasne volitve zdaj v Sevnico in ne več v Novo mesto. (Foto: arhiv DL)

Škocjan - Volivci, ki se v nedeljo niso mogli udeležiti glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah, so lahko svoj glas oddali predčasno. A Škocjančani so imeli pri predčasnem glasovanju zaradi nove zakonodaje, s katero je škocjanska občina prestavljena v volilni okraj Sevnica, težave. Niso več mogli glasovati na Upravni enoti v Novem mestu kot doslej, ampak v Sevnici. Nekateri zato niso glasovali.

Med njimi je tudi Ciril Miklavčič iz Dobrave pri Škocjanu, ki je želel oddati svoj glas še pred odhodom na dopust, pa mu ni uspelo. Na prvi dan predčasnega glasovanja se je odpravil volit v Novo mesto, a ga tam niso našli v volilnem imeniku.

»Vem za spremembo zakonodaje, prej sem se tudi pozanimal na državni volilni komisiji, kjer so vnesli moj naslov v aplikacijo in me napotili predčasno volit v Novo mesto. Očitno še nimajo spremenjenih evidenc oz. imenikov. V Novem mestu nihče od 6-članske volilne komisije o teh spremembah ni vedel nič. Zadevo je prišla preverit sama načelnica UE in skupaj smo ugotovili, da se nahajam v volilnem imeniku na UE Sevnica in moram volit tja,« svojo izkušnjo pripoveduje Miklavčič, ki opozori na hudo napako, da na volilnem listku sploh ni bil zapisan okraj, v katerega Škocjančani zdaj sodijo. O zakonskih spremembah tudi niso bili obveščeni, »saj kdo pa bere Uradni list RS?!«

Kaj pa bo na državno-zborskih volitvah?

Sam se – kot še marsikdo – v Sevnico nato ni odpravil, ker ni imel časa. »Mi ne spadamo tja, mi smo vezani na Novo mesto, tako pri upravnih in zdravstvenih zadevah, kot v gasilstvu in še kje. S Sevnico, ki tudi ni tako blizu – petdeset kilometrov tja in nazaj - nimamo nič,« poudari Miklavčič. Zaradi po njegovem nesprejemljivih sprememb volilnega okraja namerava sprožiti celo ustavno presojo.

Ciril Miklavčič opozarja, da je treba nekaj narediti vsaj do prihodnjega leta, ko bomo volili predsednika države in ko pridejo na vrsto državnozborske volitve. »Nek naš kandidat za poslanca v DZ RS bo npr. moral kandidirati v Sevnici. Tam nima socialne mreže in ni šans, da bi bil izvoljen,« pravi.

Za pojasnilo smo prosili Državno volilno komisijo (DVK) in Občino Škocjan. Kaj pravita predsednik komisije Dušan Vučko ter župan Jože Kapler, si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

L. Markelj