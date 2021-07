Krška obrtno-podjetniška zbornica za vključitev delavcev migrantov med izjeme za prehod meje

18.7.2021 | 11:00

Simbolna slika

Krško - Med izjeme pri vstopu v Slovenijo, za katere ne velja pogoj PCT, naj se doda tudi čezmejne delovne migrante ter potovanje iz nujnega poslovnega razloga s časovno omejitvijo, pozivajo na Območno obrtno-podjetniški zbornici Krško. Menijo, da je novi odlok diskriminatoren do podjetij v Posavju.

Blagovna menjava Posavja je največja s Hrvaško, prav tako pa številna podjetja in obrtniki zaposlujejo delavce iz Hrvaške, ki dnevno migrirajo na delo v Slovenijo in obratno, so v pismu, naslovljenem na predsednika vlade ter gospodarskega in notranjega ministra, izpostavili na zbornici.

Novi odlok, ki je začel veljati v četrtek, določa štiri izjeme, za katere izpolnjevanje pogoja PCT pri vstopu v državo ni potrebno. To so otroci do 15 leta starosti, dvolastniki zemljišč v obmejnem območju, mednarodni prevozniki ter potniki v tranzitu.

Na zbornici se s takšnim odlokom ne strinjajo in pristojne pozivajo, naj med izjeme dodajo še čezmejne dnevne delovne migrante ter potovanje iz nujnega poslovnega razloga s časovno omejitvijo. Kot so zapisali, ima takšno izjemo tudi Hrvaška.

"Pri čezmejnih delovnih migrantih bi bilo sprejemljivo, da se pogoj testiranja omogoči z veljavnostjo testa za sedem dni, ker je za delavca, ki prihaja iz Zagreba na delo v Krško težko izvedljivo, da bi v nedeljo opravljal test, da bi bil lahko v ponedeljek na delovnem mestu," so izpostavili. Podporo pozivu je po njihovih navedbah izkazala tudi lokalna skupnost.

Po oceni zbornice se s trenutno veljavnim odlokom podjetja v Posavju postavlja v diskriminatoren položaj, saj bodo že ob tako težki gospodarski situaciji nosila še dodatno finančno breme plačevanja testov svojih čezmejnih delavcev.

Obenem na trgu delovne sile kritično primanjkuje delavcev, zato jih na zbornici skrbi izguba kadrov, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja in se tudi ne želijo cepiti ali testirati. Nekateri so zato že napovedali odpoved delovnega razmerja, so zapisali.

Pri tem so poudarili še, da je državna meja med Slovenijo in Hrvaško neposredno izpostavljena nadzoru, ker meja obstaja v fizični obliki in je nemogoče opraviti hitri antigenski test v kraju zaposlitve v Sloveniji. Medtem se bo nadzor na mejah z drugimi državami vršil naključno na morebitnih kontrolnih točkah ali ob kontrolah v notranjosti države.

Na zbornici upajo na razumevanje odločevalcev in ugodno rešitev za posavska podjetja.

M. K.