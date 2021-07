Občini Kostanjevica na Krki denar za protipoplavno zaščito

Ljubljana/Kostanjevica na Krki - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v četrtek izdala odločitev o finančni podpori projektu ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki. Za 6,75 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo vodila Direkcija RS za vode, bo kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot dva milijona evrov.

Predvideni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti predstavljajo prvo fazo celovitih ukrepov v porečju Krke in obsegajo gradbene ukrepe urbaniziranega kostanjeviškega območja. Preostale ukrepe bodo predvidoma izvedli v naslednjem programskem obdobju, je sporočila vladna služba.

Po podatkih ministrstva za okolje in prostor nameravajo na območju dolenjske Občine Kostanjevica na Krki do konca leta 2023 dodatno protipoplavno zavarovati tamkajšnjih nekaj več kot 150 objektov in skoraj 500 prebivalcev. Z izvedbo celostnih ukrepov pa bodo omejili poplavno ogroženost vzdolž odsekov na območju spodnje Save oz. v spodnjem Krkinem porečju, so pojasnili.

Izvedba protipoplavnih ukrepov bo prispevala tudi k varovanju kulturne dediščine in kulturnih spomenikov državnega pomena, k varovanju poslovnih subjektov, linijske infrastrukture in varovanju pomembnih objektov družbene infrastrukture državnega pomena, so še zapisali na okoljskem ministrstvu.

V Kostanjevici na Krki so zaradi izpostavljenega položaja na rečnem otoku in vse pogostejših poplav v zadnjih letih že izvedli več ukrepov za okrepitev protipoplavne varnosti, ki pa, kot meni župan Ladko Petretič, ne zadostujejo.

Kot je povedal, pri protipoplavni zaščiti več oz. dokončno rešitev tega problema pričakujejo od predlogov, ki so jih zasnovali v okviru mednarodnega oz. interregijskega projekta Donavska poplavna ravnica ali Danube Floodplain.

Strokovnjaki so sicer pripravili štiri možne scenarije kostanjeviške protipoplavne zaščite, predlagana inačica, ki so jo med usklajevanji ocenili za najboljšo, pa predstavlja kombinacijo nasipov, zidov in prestavljivih montažnih sten.

Da gre za okoljsko in denarno optimalno rešitev, so ob njeni predstavitvi ocenili tudi na ministrstvu za okolje in prostor, je še dejal Petretič.

