Bort Ross si ni upal čakati na bis

18.7.2021 | 16:30

Bort Ross in del Nomadov (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeščani so sinoči prejeli drugo dozo novomeškega poletja, Festivala novomeškega poletja. Po Juretih, Toriju in Longyki, združenih v Jurskem paru, ki sta se v Parku rastoče knjige s porcijo poezije in glasbe predstavila pred tednom, so tokrat na oder Trdinove dvorane stopili Danijel Vezoja z Dejanom Slakom in Tino Marinšek ter Bort Ross s svojimi Nomadi.

Potem ko se je Vezoja pred dvema letoma v galeriji Simulaker predstavil s širšo zasedbo, ki so jo sestavljali pretežno novomeški glasbeniki, je tokrat od tedanje ekipe z njim ostal le multiinštrumentalist Dejan Slak, ki je tokrat pritiskal tipke starodobnega električnega klavirja znamke Wurlitzer in Melotrona, k sodelovanju pa je povabil še nekdanjo pevko skupine Tabu Tino Marinšek, ki je se je v dveh skladbah prvič na odru poskusila tudi v igranju na dvanajststrunsko električno kitaro in bila nad svojo precej začetniško izvedbo zelo navdušena. Trio je predstavil del glasbe, ki se bo znašla na Vezojevi naslednji plošči, poklonili so se tudi velikanu folk glasbe nobelovcu Bobu Dylanu, za uvod pa je sam zaigral nekaj od tega, kar je igral, ko je prvič nastopil v Novem mestu v nekdanjem klubu LokalPatriot.

Dejan Slak, Tina Marinšek in Daniel Vezoja so se za trenutek izštekali. (Foto: I. Vidmar)

Po krajšem odmoru, v katerem je svoje postoril še tonski velemojster Miha Arnuš, je na oder odet v havajko stopil šentjernejski bard Bort Ross s svojimi Nomadi (Tomaž Zorko na kontrabasu, Jernej Šuštaršič na harmoniki in klaviaturah, Matic Franko na basu, Jaka Darovec na bobnih in Borut Perše na kitari) in začela se je zabava. Z mešanico svojih starih, tudi z radijskih valov dobro poznanih komadov in novih skladb, ki jih je pripravil za svojo novo ploščo, ki bo izšla, ko bo izšla, če sploh bo, je na noge dvignil občinstvo in ni prav veliko manjkalo, da ne bi kdo tudi zaplesal. Za konec je publiki dal vedeti, da bodo dodatek zaigrali še preden, ga bo publika zahtevala, saj da se boji, da se sicer to ne bi zgodilo. Pa se mu ni bilo treba bati, saj bi občinstvo z veseljem prisluhnilo še kakšni skladbi.

Naslednji koncert Festivala Novomeško poletje, ki ga pripravljata Anja Pavlin in Igor Ilić iz produkcijske hiše Inja music, bo v sredo, 21. julija, ko se bosta v Parku rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca predstavila člana skupine Mi2 Jernej Dirnbek in Davor Klarič.

I. V.

