FOTO: Avto zdrsnil s ceste in končal na strehi; na AC trčili štirje

18.7.2021 | 18:30

Nesreča pri Jelovcu - dva sta bila ranjena. (foto: PGD Sevnica)

In še dve fotografiji sinočnjega čiščenja 'oljne' ceste (PGD Šentrupert)

Ob 6.55 so na avtocesti pri Obrežju trčila štiri osebna vozila. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali, odklopili akumulator na enem vozilu in nudili pomoč reševalcem NMP Brežice, ki so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Zdrsnila s ceste

Ob 11.59 je na cesti Boštanj–Mokronog pri Jelovcu osebno vozilo zdrsnilo s cestišča. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, do prihoda reševalcev oskrbeli poškodovani osebi, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa, postavili vozilo na kolesa in ga izvlekli na cestišče ter vpojna sredstva posuli po izteklih motornih tekočinah. Reševalci NMP Sevnica so poškodovani osebi oskrbeli na kraju.

Ob 11.49 se je v naselju Veliki Ločnik, občina Velike Lašče, prevrnilo osebno vozilo in pristalo na boku. Gasilci PGD Ribnica in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila ter jo predali reševalcem NMP, odklopili akumulator in vozilo postavili na kolesa.

Padec motorista

Ob 14.42 se je v Boštanju, občina Sevnica, pri padcu z motorjem poškodoval občan. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega do reševalnega vozila. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Olje na cesti

Sinoči ob 20.46 se je v naselju Straža, občina Šentrupert, zaradi poškodbe oljnega korita na osebnem vozilu izteklo olje po cesti. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so z absorbetnim prahom posuli, razmastili in oprali cestišče v dolžini 200 metrov.

M. K.