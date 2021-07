Iščejo strateškega partnerja za družbo Snežnik; bojazni pred škodljivim prevzemom

Kočevje - Slovenski državni gozdovi so objavili javni poziv za oddajo nezavezujočih ponudb strateških partnerjev za lesni center Snežnik. Cilj je sanacija in prestrukturiranje družbe Snežnik ter vzpostavitev lesnega centra v Kočevski Reki. Rok za oddajo se izteče 2. avgusta ob 12. uri. Medtem glede Snežnika pristojnega ministra sprašuje tudi poslanec SD.

Družba Slovenski državni gozdov od strateških investitorjev pričakuje, da bodo oddali ponudbo za sklenitev strateškega partnerstva v družbi Snežnik, namero o sklenitvi dolgoročne pogodbe o prodaji lesa ter program nadgradnje obsega in stopnje predelave in obdelave lesa, so sporočili iz Slovenskih državnih gozdov.

Ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo razvrščeni glede na ponujeno kupnino, nato pa bodo Slovenski državni gozdovi tiste, ki bodo oddali ustrezne ponudbe, povabil k sodelovanju v drugi fazi prodajnega postopka, v okviru katere bodo ponudniki povabljeni k oddaji zavezujočih ponudb. V Slovenskih državnih gozdovih pričakujejo, da bodo pogajanja in usklajevanja prodajne pogodbe in družbene pogodbe zaključena do konca septembra letos.

Oblikovanje regijskih centrov za zbiranje in predelavo lesa prek oblikovanja lastnih in oz. ali skupnih podjetij z zasebnimi investitorji je eden od ciljev, ki jih Slovenski državni gozdovi zasledujejo v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti. Centri bodo predvidoma na območju Notranjske, Koroške, Štajerske in Kočevske, lahko tudi na drugih območjih ob pogoju izvedljivosti in ekonomske upravičenosti.

Cilj centrov za zbiranje in predelavo lesa mora biti izgradnja moderne primarne proizvodnje z zadostno ekonomijo obsega, ki bo konkurenčna na svetovnem trgu in bo generator razvoja lesne verige po vertikali navzgor, so poudarili pri družbi Slovenski državni gozdovi, ki bo pri vzpostavljanju centrov za zbiranje in predelavo lesa zasledovala več kriterije.

To so med drugim količina zmanjšanja izvoza okroglega lesa, uvajanje novih tehnologij, možnost elektronskega merjenja gozdno lesnih sortimentov, sodelovanje z žagarsko industrijo v smislu odkupa polproduktov, nadaljnje dodelave polproduktov in neposredne prodaje na svetovni trg, možnost sprejema surovine iz sanitarne sečnje ter ustrezna tehnološka opremljenost za lupljenje in mokro skladiščenje za potrebe Slovenskih državnih gozdov ali lastnikov zasebnih gozdov.

Zanimanje Škotov?

Medtem je v zvezi s podjetjem Snežnik na gospodarskega ministra Zdravka Počivalška poslanska vprašanja naslovil poslanec SD Predrag Baković, ki ima informacijo, da naj bi se za prevzem podjetja Snežnik zanimalo škotsko podjetje BSW Timber, ki je pred časom opustilo načrte za gradnjo žage na Gomilskem.

Poslanca med drugim zanima, ali pogovori in pogajanja gospodarskega ministrstva s podjetjem BSW Timber še potekajo, ali je to škotsko podjetje dobilo kakršnokoli državno investicijsko podporo in ali je ministrstvo seznanjeno z namero škotskega podjetja glede družbe Snežnik. Poslanec Baković ministra sprašuje tudi, kako bo ukrepal, da ne pride do "prisilnega" oz. škodljivega prevzema podjetja Snežnik s strani BSW Timber.

