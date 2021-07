Zalivalo šentjernejske kleti; našli pogrešano osebo

19.7.2021 | 07:00

Sinoči ob 20.36 je močno deževje zajelo območje občine Šentjernej. Zaradi obilnih padavin so gasilci Gasilske zveze Šentjernej 14-krat posredovali zaradi vdora meteornih voda v stanovanjske, poslovne in industrijske objekte. Izčrpali so vodo iz objektov, jih z vrečami obvarovali ter tudi počistili prostore.

Odstranjevanje posledic nalivov se bo danes nadaljevalo. Vremenoslovci medtem napovedujejo lepše vreme za danes in prihodnje dni.

Iskalna akcija

Ob 21.32 so na območju Radne vasi, občina Mokronog-Trebelno, pogrešali osebo. V iskalni akciji so poleg policistov in občanov sodelovali tudi vodniki reševalnih psov Kinološke zveze Slovenije in Zveze reševalnih psov Slovenije. Pogrešano osebo so kmalu po polnoči tudi našli in jo predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje.

Mačka potegnili iz jaška

Ob 18.52 so gasilci PGE Krško na Cesti krških žrtev v Krškem iz meteornega jaška rešili mačka.

Težave na vodovodu

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju Ulice talcev v Straži, da danes, 19.7.2021, ne bo pitne vode zaradi okvare glavnega vodovoda. Popravilo se bo izvajalo predvidoma do 12.00 ure. V času prekinitve bo uporabnikom na voljo oskrba iz avtocisterne.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA 1986.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUMPOLJE, TP MLAKE in TP BRGLEZ;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEVNICA na izvodu ŠEVNICA LEVO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Šentrupert šola, nizkonapetostno omrežje – Šola blok predvidoma med 10:00 in 14:00 ure.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Pišece Orehovec, nizkonapetostno omrežje – Predislavec med 8. in 12.30 uro.

