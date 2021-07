FOTO: Voznici s (pre)težko nogo lažje poškodovani; v požaru zaradi strele škoda velika

19.7.2021 | 09:30

Strela je zanetila požar na Osredku.

Škoda je velika.

To pa je včerajšnja nesreča med Sevnico in Mokronogom. (vse fotografije: PGD Sevnica)

V soboto nekaj po 13. uri so bili obveščeni o prometni nesreči na območju Kvasice (PP Črnomelj). Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Lažje poškodovano povzročiteljico nesreče so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Sevniški policisti so včeraj obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila na cesti med Sevnico in Mokronogom. Nekaj fotografij prevrnjenega avtomobila smo včeraj že objavili. 19-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Voznica in potnica v vozilu sta se v nesreči lažje poškodovali.

Hudo poškodovan kolesar

O padcu kolesarja na cesti pri Krasincu (PP Metlika) so bili policisti obveščeni v petek nekaj po 18. uri. Po prvih ugotovitvah je 46-letni kolesar zapeljal preko desnega roba vozišča, izgubil oblast nad kolesom, padel in se huje poškodoval.

Pijan na štirikolesniku, potnica hudo poškodovana

Iz bolnišnice so policiste v soboto obvestili, da oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Ugotovili so, da se je nesreča zgodila na makadamski cesti na območju Ajdovca, kjer je voznik štirikolesnika izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v nasip in se prevrnil. Potnica na štirikolesniku se je v nesreči hudo poškodovala. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,45 miligrama alkohola. Okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Pijan in brez vozniške

Policisti PP Dolenjske Toplice so med kontrolo prometa na Dvoru v soboto okoli 20. ure ustavili voznika osebnega avtomobila. Vozil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,33 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Strela zanetila požar

V petek nekaj pred 18. uro je, kot smo že poročali, zaradi udara strele zagorel gospodarski objekt na Osredku pri Krmelju. V požaru ni bil nihče poškodovan, stanovalci so pred ognjem iz hleva uspeli rešiti tudi živali. V požaru, ki so ga gasilci omejili in pogasili, je v celoti zgorel gospodarski objekt, nastala je velika premoženjska škoda. Kriminalisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Vlomi v vozila - poziv policije

Na parkirnem prostoru pokopališča v Krškem je nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel denarnico. Tudi na Topliški cesti v Novem mestu je včeraj neznanec vlomil v avtomobil. Ukradel sicer ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli dva tisoč evrov škode. Podobno se je zgodilo v Gradišču pri Trebnjem, kjer so vlomili v parkiran osebni avtomobil in z zadnjega sedeža ukradli vrednostni bon.

Policisti so v vseh omenjenihh primerih opravili oglede krajev kaznivih dejanj in nadaljujejo s preiskavami. V večini primerov ugotavljajo, da so žrtve kaznivih dejanj predvsem tisti vozniki, ki na vidnih mestih v vozilih nezavarovane odlagajo različne predmete. Storilci razbijejo stekla in poleg ukradenih predmetov povzročijo tudi premoženjsko škodo na vozilu. Policisti občane ponovno pozivajo k upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov, svetujejo, da v vozilih brez nadzora ne puščajo predmetov. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru večja, kot je vrednost odnesenih predmetov.

Prijeli osumljenca, ki je vlomil v počitniško hišo

V soboto zvečer so bili policisti obveščeni o vlomu v počitniško hišo na območju Goriške vasi pri Škocjanu, storilec je ukradel več kosov oblačil. Na podlagi opisa vozila so 29-letnega moškega prijeli in pridržali. Zasegli so mu ukradene predmete in nadaljujejo preiskavo.Ugotovili so še, da je moški pred vlomom s parkiranega osebnega avtomobila ukradel registrski tablici. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

Policisti PP Šentjernej so biliv soboto okoli 22. ure obveščeni, da so stanovalci prepodili tri storilce, ki so vlomili v stanovanjsko hišo na območju Orehovice. Odnesli niso ničesar, osumljence še iščejo.

Na Stanu na območju Trebnjega je v petek med 18.30 in 21.30 neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v hišo. Pregledal je prostore in ukradel sto evrov.

Nezakoniti migranti

Policisti so na območju Tribuč in Žuničev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli 16 državljanov Afganistana, na območju Obrežja, Dobove, Prilip in Kapele (PP Brežice) državljana Ukrajine, državljana Irana, 13 državljanov Afganistana, tri državljane Pakistana in dva državljana Iraka, na območju Gabrja (PP Novo mesto) šest državljanov Maroka in na območju Gomile (PP Trebnje) državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.