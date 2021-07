V nedeljo le ena nova okužba v Novem mestu; med dolenjskimi dijaki sicer 135 okužb plus 83 sekundarnih

19.7.2021 | 11:00

Foto: Bobo

Glede na zadnje podatke o epidemiološki sliki v Sloveniji se je stanje znova nekoliko izboljšalo. V Sloveniji so zdravstvene službe včeraj opravile 590 PCR testov in potrdile vsega 9 primerov okužbe s sars-cov-2, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Delež pozitivnih testov je bil 1,5-odstoten.

V primerjavi s prejšnjo nedeljo, ko je bil delež pozitivnih testov 1,9-odstoten, potrjenih pa 11 primerov okužbe, torej nismo zabeležili poslabšanja, kvečjemu obratno. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je bila včeraj 36,2 primera. Sedemdnevno povprečje števila novih okužb znaša 53, število aktivnih primerov pa se je po oceni NIJZ znižalo na 760.

V slovenskih bolnišnicah trenutno leži 30 covidnih bolnikov, od katerih jih deset potrebuje intenzivno terapijo. V nedeljo ni umrl noben covidni bolnik.

Med dolenjskimi dijaki 135 okužb, še vsaj 83 sekundarnih

Epidemiološka služba NIJZ pa je do sobote potrdila 135 okužb z novim koronavirusom med dijaki z Dolenjske, ki so se 3. julija vrnili z maturantskega izleta v Španiji. Prepoznali so tudi vsaj 83 sekundarnih okužb, ki so povezane z okuženimi udeleženci tega maturantskega izleta.

Prepoznali so še 456 visoko tveganih stikov potrjenih okužb znotraj tega izbruha. Za te je epidemiološka služba NIJZ predlagala karanteno na domu, z izjemo prebolevnikov in cepljenih.

Več okužb, 69, so do sobote potrdili tudi pri dijakih z Gorenjske, ki so se iz Španije vrnili 8. julija. Poleg tega so prepoznali vsaj 11 sekundarnih okužb ter 304 visoko tvegane stike, še piše na spletni strani NIJZ.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 1

Posavje - brez novih okužb

M. K.