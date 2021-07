Cepljenje pomeni solidarnost

19.7.2021 | 14:40

Minister za zdravje Janez Poklukar se je danes v metliškem zdravstvenem domu sestal s predstavniki zdravstvenih domov jugovzhodne Slovenije. (Foto: M. L.)

Metlika - Minister za zdravje Janez Poklukar je danes obiskal Zdravstveni dom Metlika. Obisk je namenil pogovoru s predstavniki zdravstvenih domov jugovzhodne Slovenije, in sicer Metlika, Novo mesto, Ribnica, Kočevje, Črnomelj, Krško, Trebnje, Sevnica in Brežice. Tema delovnega srečanja je bila cepljenje in obvladovanje epidemije na terenu.

Včeraj so po ministrovih besedah v Sloveniji zaznali devet okužb s koronavirusom, kar je dva primera manj kot pred tednom dni in kar nakazuje na to, da je epidemiološka služba NIJZ v zadnjih štirinajstih dneh ob vseh vnosih okužb s koronavirusom v Slovenijo opravila pomembno delo.

Danes se v bolnišnicah zdravi trideset bolnikov, od tega deset na intenzivnih oddelkih.

Zdravstveni delavci so izčrpani in izgoreli

Izrednega pomena je, da v prihajajoči jeseni in zimi razbremenimo zdravstvo iz vidika obvladovanja epidemije. Zdravstveni delavci so izčrpani na terenu, so izgoreli, je poudaril minister.

»V Evropi si prizadevajo za 70- do 75-odstotno precepljenost starejših od dvanajst let. To je seveda mogoče doseči tudi v Sloveniji. Vendar pa moramo besedo solidarnost poenotiti, oziroma jo razumeti kot sinonim za cepljenje,« je poudaril minister Poklukar in dodal: »Prosim vse prebivalce Slovenije, da pristopijo k cepljenju.«

Po besedah direktorice metliškega zdravstvenega doma Duške Vukšinič je v metliški občini cepljenih dobrih 40 odstotkov s prvim odmerkom in dobrih 34 odstotkov z drugim odmerkom cepiva.

V Zdravstvenem domu Sevnica so opravili 13.900 cepljenj. V občini imajo med prebivalci nad 80 let 85-odstotno precepljenost, sicer je cepljenih okrog šestdeset odstotkov občanov, je povedala direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič in še povabila: »Vsak dan lahko pridete naročeni ali nenaročeni na cepljenje.«

M. L.