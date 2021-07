FOTO: Zlatomašnik Lojze Rajk

19.7.2021 | 20:00

Zlatomašnik Lojze Rajk v včrajšnjem svečanem krogu pri oltarju (Foto: M. L.)

V imenu faranov župnije Radovica je slavljenca nagovorila Martina Janžekovič. (Foto: M. L.)

Kaplan Branko Jurajevčič je v imenu župnije Metlika zlatomašniku Lojzetu Rajku izročil darilo. (Foto: M. L.)



Radovica - V cerkvi v Radovici je z včerajšnjim bogoslužjem v navzočnosti številnih duhovnikov in številnih domačinov in drugih obiskovalcev, tudi nekaterih iz tujine, praznoval svoje zlatomašništvo župnik Lojze Rajk. Kot je v nagovoru v imenu faranov župnije Radovica povedala Martina Janžekovič, ga je posvetil v duhovnika 29. junija leta 1971 takratni ljubljanski nadškof Jože Pogačnik. Potem je služboval kot kaplan v Ribnici, Šentjerneju, Moravčah, Pečah in Vrhpolju, ter župnik v Starem trgu ob Kolpi, Nemški Loki, Spodnjem Logu, Jaršah pri Domžalah ter 23 let kot dušni pastir naših izseljencev v Belgiji, na Nizozemskem, v Luksemburgu in v Nemčiji ter duhovni pomočnik v Metliki in v Semiču, kjer je zdaj.

Pri včerajšnji maši je pridigal Jože Pibernik, zdaj župnik v Trebnjem in včasih v Metliki. Zbrane je nagovoril tudi metliški župnik Primož Bertalanič, v imenu metliške župnije se je slavljencu posebej zahvalil kaplan v odhodu Branko Jurajevčič. Udeležence sta z branjem berila nagovorila tudi Jože Žugelj in Jože Slobodnik. Zlatomašnikov nečak Toni Rajk pa je prebral pismo njihove sorodnice iz reda sester klaris.

Pri maši so peli pevci na koru s solistom že omenjenim Tonijem Rajkom. Zlatomašnik Lojze Rajk se je v nagovoru zahvalil vsem za izkazano pozornost ob njegovem mašniškem jubileju, goste iz tujine, kjer je služboval kot duhovnik, je nagovoril v nizozemskem jeziku.

M. L.

