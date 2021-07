Zdaj gre pa zares, bazen bo kmalu

19.7.2021 | 17:30

Pred podpisom pogodbe je župan Gregor Macedoni poudaril pomen objekta za širšo lokalno skupnost in slovensko plavanje.

Češča vas - Dvomov o tem, ali bo novomeška občina resnično dobila plavalni bazen, ni več, pogodba o gradnji bazenskega kompleksa v Češči vasi je podpisana. Danes ob enih jo je s predsednikom uprave novomeškega gradbenega podjetja CGP Martinom Gosenco podpisal župan Mesne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Nič več na sramotnem seznamu

Kot je ob podpisu pogodbe pred velodromom in atletsko dvorano v Češči vasi dejal predsednik plavalne zveze Slovenije Boro Štrumbelj, bo s tem odpravljena še ena siva lisa v Sloveniji. Brez ustrezne infrastrukture za plavalni šport sta trenutno le še Prekmurje in Dolenjska, slednja pa bo kmalu izbrisana s tega tako rekoč sramotnega seznama. Obenem je Štrumbelj v imenu plavalne zveze obljubil tudi vsestransko pomoč tako pri gradnji kot tudi pri zagonu dejavnosti v bazenu, ter napovedal, da bi zveza lahko Novemu mestu dodelila organizacijo zimskega državnega prvenstva v sezoni 2022/23.

Maketa bazena v Češči vasi

Gradnja že avgusta

Podjetje CGP bo bazenski kompleks začelo graditi že prihodnji mesec, v prvi fazi bodo opravljena gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, čemur bo sledila vgradnja bazenske školjke in bazenske tehnike. V objektu, ki bo stal severovzhodno od velodroma, bo poleg pokritega 25-metrskega plavalnega bazena še manjši bazen za ogrevanje, pa savna, prostor za vadbo na suhem ter manjši gostinski lokal. Pogodbena vrednost gradnje bazena, ki naj bi bila zaključena oktobra prihodnje leto, znaša 5,6 milijona evrov. Poleg pokritega bazena je v sklopu športnega centra v Češči vasi predviden tudi 50-metrski odprt bazen.

Župan Gregor Macedoni je ob podpisu pogodbe že pogledal naprej in spodbudil predstavnike triatlonskih in plavalnih društev: »Mislim, da nas v Novem mestu čaka še kakšna domača naloga, da bo treba zdaj še marsikaj storiti na področju organiziranega plavanja … «

Predsednik Plavalne Zveze Slovenije Boro Štrumbelj, predsednik uprave CGP Martin Gosenca in župan MO Novo mesto Gregor Macedoni po podpisu pogodbe.

Po desetletjih spet priložnost tekmovalnega plavanja

Novo mesto z izjemo predvsem učenju plavanja namenjenega 16-metrskega bazena na Osnovni šoli Grm in ob ureditvi igralnice v hotelu Šport na Otočcu ukinjenega prav toliko dolgega hotelskega bazena že vse od šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so odstranili leseni bazen v reki Krki na Loki, nima objekta, namanjenega športnemu plavanju. Novomeški plavalci so sicer še vse do srede osemdesetih let za vadbo s pridom izkoriščali 50-metrski plavalni bazen v Dolenjskih Toplicah, kamor je sredi aprila in v začetku maja prihajala na priprave tudi jugoslovanska plavalna reprezentanca, a je ta bazen s prenovo postal za tekmovalno plavanje neuporaben.

Bazen v Češči vasi je tako po desetletjih prva resna priložnost, da se v Novem mestu razvije tekmovalno plavanje.

I. Vidmar