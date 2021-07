Šentjernejski gasilci tudi danes do kolen v vodi

19.7.2021 | 18:40

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Poročali smo že, da je sinočnje močno neurje obilo preglavic povzročilo na šentjernejskem koncu. Posledice so gasilci odpravljali tudi še danes.

Šentjernejski gasilci so bili tako na delu:

- ob 6.36 so v Prvomajski cesti v Šentjerneju izčrpali vodo iz jaška dvigala v osnovni šoli Šentjernej;

- ob 8.18 so na Trdinovi cesti izčrpali vodo iz kletnih prostorov stanovanjskega objekta;

- ob 9.10 so v Šmalčji vasi vodo črpali iz poslovnih prostorov reciklažnega centra;

- ob 10.55 pa so v Volčkovi vasi s tehničnim posegom odprli vhodna vrata in omogočili lastniku vstop v stanovanjsko hišo. Ali je bilo tudi to posredovanje posledica visokih voda, pa dežurne službe ne poročajo ...

Na AC zagorel avto

Danes ob 17.29 je na avtocesti Novo mesto-Ljubljana pri priključku Trebnje vzhod, občina Trebnje, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj in pogasili požar. Delavci DARS-a so usmerjali promet in očistili cestišče.

M. K.