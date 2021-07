FOTO: Pester in bogat srednjeveški dan kljub muhastemu vremenu

19.7.2021 | 21:15

Teater Cizamo je tudi z ognjem odganjal dežne kaplje.

Najboljši lokostrelci: Tomaž Žužemberški (v sredini), Maja Šišenska in vitez Flanc

Vitezi Varuha kladiva in Srednjeveški najemniki so prekrižali sablje in se udarili s ščiti, da je bilo joj.

Žužemberk - Že 22. srednjeveški dan v organizaciji Turističnega društva Suha krajina na žužemberškem gradu se je včeraj začel s srednjeveško tržnico, na kateri so se predstavili rokodelci in trgovci vseh dežel, nato pa se je plemstvo z Jurijem in Volkom Engelbertom Turjaškim na čelu z županom Jožetom Papežem skupaj z meščani in podložniki s konjsko vprego odpravilo k sveti maši v cerkev sv. Mohorja in Fortunata. Graščina je zaživela v vrvežu dvajsetih skupin vitezov, zabavljačev in grajskih gospodičen, ki so se skupaj s plesalci prijetno pozibavale v srednjeveških plesih. Grajska gospoda z viteškim redom Seisenbergensis Tumultus in tudi plemstvom z drugih prijateljskih dvorov in graščin je na povabilo graščakov Jurija in Volka uživala ob grajskem kosilu, ki so ga ob izvrstni kapljici tukajšnjih kletarjev pripravili grajski kuharji.

Vitezi so v popoldanskem delu programa, ki ga je močno krojilo muhasto vreme, prikazali tudi viteške veščine, v katerih so se pomerili viteški red Gašperja Lambergarja, srednjeveških najemnikov in Varuhov kladiva.

Med obujenimi dogodki iz bogate zgodovine lastnikov žužemberškega gradu, predvsem rodbine Turjaških, je tudi tekmovanje v lokostrelstvu. Najboljši lokostrelci so se za veliko nagrado gospostva Žužemberk pred zbrano gospodo pomerili v grajskem jarku. Zmagala sta Tomaž Žužemberški in Maja Šišenska.

Za male nadobudneže je za veliko smeha poskrbel Teater Cizamo, na ogled je bila poleg različnih razstav in predstavitve ročnih del tudi grajska raziskovalna pot in pokušnja piv, pa tudi vin domačih vinogradnikov.

Z besedo »odlično« je letošnje Trške dni z osrednjim srednjeveškim dnevom, kljub muhastemu vremenu ocenil predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc, ki se je skupaj s člani na Trške dni pripravljal skozi celo leto, zadnji mesec pa skoraj vsakodnevno z akcijami, čiščenjem gradu, urejevanjem prostora ter pripravo programa.

S. Mirtič

