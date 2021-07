Nik Anikis Skušek s Prekletstvom Tritona na skupinski razstavi v New Yorku

20.7.2021 | 09:10

Nik Anikis ob svojih stvaritvah. Skrajno levo je nagrajena slika Prekletstvo Tritona. (foto: DL/R. M.)

New York/Sevnica - Na prodajni razstavi centra Art Renewal (ARC) v newyorški avkcijski hiši Sotheby's sodeluje tudi slovenski akademski slikar Nik Anikis Skušek s sliko Prekletstvo Tritona. Zanjo je na 15. mednarodnem salonskem tekmovanju ARC v konkurenci 4941 del iz 83 držav prejel nagrado ARC Staff Award.

Na razstavi je sicer predstavljenih 91 del iz 15. mednarodnega salonskega tekmovanja ARC. Razstavo, ki bo na ogled do 26. julija, so odprli v soboto, v nedeljo se je začela spletna dražba. Naprodaj je 56 izmed razstavljenih del, med njimi Anikis Skuškova.

Slovenski slikar je Prekletstvo Tritona ustvaril leta 2019. Pri Sotheby's so o sliki zapisali, da se je porodila iz globokih čustvenih bojev in trdnega razmerja, ki je razpadlo. "Ljubezen je energija, ki povezuje, vendar jo mora podpreti jasen, iskren in odkrit pogovor."

Anikis Skušek se je rodil leta 1990 v Celju. Živi v Sevnici, kjer je imel leta 2008 prvo samostojno razstavo v Grajski kavarni sevniškega gradu. Svoja dela je predstavil na več samostojnih razstavah ter med drugim sodeloval na skupinskih razstavah v Londonu, New Yorku, Barceloni, Solunu, Ljubljani in Piranu.

Prejel je več nagrad, v letih od 2014 do 2019 je bil šestkrat med finalisti mednarodnega salonskega tekmovanja ARC, neprofitne izobraževalne fundacije, ki se lahko pohvali z največjim spletnim muzejem, posvečenim delom starih mojstrov ter slikarjev 19. in 21. stoletja.

M. K.; STA