Rok Stipčević tudi v novi sezoni za Krko

20.7.2021 | 08:00

Rok Stipčević v akciji (foto: Liga ABA)

Novo mesto - Izkušeni branilec in organizator igre Rok Stipčević bo tudi v novi sezoni nosil dres Krke, je sporočila košarkarska ekipa iz Novega mesta.

Petintridesetletni Stipčević je v minuli sezoni v regionalni ligi Aba v povprečju na tekmo dosegel 10,9 točke, 3,1 skoka in 2,9 podaje. V dolgoletni karieri je igral za Zadar, Cibono, Varese, Milano, Pesaro, Virtus Roma, Dinamo Sassari, Fortitudo Bologna, Tofas in Rytas Vilnius.

"Veseli smo, da Rok ostaja z nami. V minuli sezoni je bil pravi vodja na igrišču. S svojim odnosom in delavnostjo bo odličen mentor vsem mladim košarkarjem," je dejal športni direktor novomeške ekipe Jure Balažić.

''Vesel sem, ker nadaljujem sodelovanje s Krko. Vesel sem, ker se vračam. Imel sem kar nekaj ponudb iz ostalih klubov. A je klub Krka, tu mislim na predsednika Andraža Šuštariča in športnega direktorja Jureta Balažića, pokazal veliko mero profesionalnosti in odgovornosti, predvsem pa jasno željo, da ostanem v Novem mestu. Verjamem, da je pred nami dobra in uspešna sezona, da vsaj ponovimo uspehe minule sezone. Prepričan sem, da bo trener Dalibor Damjanović, svoje kvalitete kaže v reprezentanci, izkazal pa se je tudi v lanski sezoni, uspel sestaviti čvrsto in karakterno ekipo. Veselim se, da se spet vidimo v Novem mestu. Predvsem pa se veselim, da nas bodo v dvorani podprli navijači in podporniki kluba!'' pa je ob podpisu pogodbe povedal Stipčević.

M. K.