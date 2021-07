Konec julija bodo ulili novo betonsko ploščad železnega mostu čez Krko

20.7.2021 | 13:40

Trenutna dela na mostu (foto: Občina Brežice)

Brežice - Med največjimi letošnjimi naložbami brežiške občine je tudi obnova železnega mostu čez reko Krko v Brežicah, ki je del dvojnega mostu. Zaščiten je kot kulturni oz. tehnični spomenik in pomemben tako z vidika prometnih povezav kot krajevnih simbolov.

Dela na mostu, ki trenutno potekajo

Na železnem mostu je bila odstranjena dotrajana betonska plošča, na kateri je bilo vozišče. Kot je povedala predstavnica izvajalca, direktorica podjetja Rafael Sevnica Marija Možina, trenutno izvajajo armiranje in zaščito spodnjega dela mostu oz. pasnic, betoniranje nove betonske plošče je načrtovano konec julija. Potem bo potrebno počakati 28 dni, da beton doseže ustrezno tlačno trdnost. V tem času bodo izvedli zaključni sloj zaščite železnega mostu in zaključili dela na betonskem delu (inundaciji), ki povezuje oba dela mostu. Sledi asfaltiranje vozišča na inundaciji in na mostu čez Krko, dela zahtevne obnove železnega mostu bodo končana do 30. septembra 2021, sporočajo iz brežiške občine.

Vrednost obnove mostu čez Krko (66 m) in dela mostu, ki poteka po kopnem (objekta inundacija) znaša 1,27 milijona evrov. Za obnovo lokov mostu čez Savo je občina namenila 1,1 milijona, kar pomeni, da bo za obnovo celotnega mostu namenila okoli 2,4 milijona evrov lastnih sredstev. Železni most, ki je bil zgrajen leta 1906 v tedanji Avstro-ogrski, je, kot omenjenom, zaščiten kot tehnični spomenik in del vedute starega mestnega jedra, poleg Vodovodnega stolpa in brežiškega gradu.

Most pomemben tudi kot del kolesarske povezave

Čez železni most čez Savo in Krko poteka pomembna prometna povezava med mestom Brežice in t.i. kranjsko stranjo občine Brežice.

Od obnovljenega starega železnega mostu čez Savo in Krko bo urejena tudi nova kolesarska povezava Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi. V okviru projekta bo Občina Brežice zgradila 1,5 kilometra kolesarske poti ob državni cesti R2-419 od območja gostilne Grič pri starem mostu čez Krko, čez Velike Malence do Krške vasi. Dodatni del kolesarske povezave se bo v dolžini 1,6 km izvedel z vodenjem po lokalnih cestah. Tako bo celotna dolžina kolesarske povezave ob zaključku projekta znašala 4,3 kilometra in sicer od gradu Brežice preko starega mostu čez Savo in Krko do Čateža ob Savi in do Krške vasi.

Občina Brežice je bila uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev za sofinanciranje tega projekta kolesarske povezave. Za projekt v vrednosti 3,34 milijona evrov, ki ga bo občina izvajala v okviru Dogovora za razvoj Razvojne regije Posavje, je pridobila sredstva v višini 1,3 milijona evrov. Dober milijon predstavljajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, 261.000 evrov bo prispevala država. Gradnjo nove kolesarske povezave načrtujejo do junija 2023, še sporočajo iz brežiške občine.

M. K.

Zvočni zapisi Direktorica podjetja Rafael Marija Možina o poteku obnove železnega mosta čez Krko Direktorica podjetja Rafael Marija Možina o poteku obnove železnega mosta čez Krko