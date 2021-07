V nesreči trije poškodovani; v stanovanju mrtva oseba

Ob 18.59 se je v naselju Radna, občina Sevnica, zgodila prometna nesreča dveh osebnih vozil. V nesreči so bile poškodovane tri osebe. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz avtomobila rešili ukleščeno osebo, odklopili akumulatorja, preprečili iztek motornih tekočin, očistili cestišče ter nudili pomoč reševalcem, avto vleki in policiji. Reševalci NMP Sevnica so eno osebo oskrbeli na kraju nesreče, dve pa prepeljali v UC Brežice.

V stanovanju mrtva oseba

Ob 22.25 so na Leskovški cesti v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom vstopili v stanovanje, v katerem je bila mrtva oseba.

Nevarne najdbe ob pohodniški poti

Ob 12.02 je občan v gozdu pri naselju Podturn pri Dolenjskih Toplicah, ob pohodniški poti na Pogorelec, našel neeksplodirana ubojna sredstva. Nevarne najdbe, šest minometnih min kalibra 45 mm, minometno mino kalibra 81 mm, več kosov vžigalnikov, potisnih nabojev ter ojačevalcev eksplozije, vse ostanek druge svetovne vojne, nemške in italijanske izdelave, so pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske, Gorenjske in Ljubljanske regije odstranili, ustrezno zavarovali in uničili na kraju.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Maistrove ulice in dela Černelčeve ceste v Brežicah, da bo danes predvidoma med 7. in 11. uro motena dobava pitne vode, zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADENJE-VINJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 11:30 do 15:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ POSTAJA 2 na izvodu ŠPOLAR POSTAJA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVŠKA GORA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABROVKA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP VEL. Loka na izvodu Trnje;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLANEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC, TP PRILOZJE, TP BORŠT, TP KAPLJIŠČE, TP ŠKRILJE, TP PODZEMELJ.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI na izvodu ŠOLA MARINDOL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8. in 14. uro na območju TP Jereslavec, nizkonapetostno omrežje Kramer – Jereslavec.

