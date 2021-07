V Prilozju pri Metliki prvi dan slovensko-izraelskega prijateljstva; Nebeška strela na cerkljanskem letališču

20.7.2021 | 12:15

Slovesnost v Prilozju (foto: Daniel Novakovič/STA)

Metlika/Cerklje ob Krki - V Prilozju pri Metliki so včeraj prvič obeležili dan slovensko-izraelskega prijateljstva v spomin na skupen boj proti nacizmu in fašizmu med drugo svetovno vojno. Hkrati so obeležili 100. obletnico rojstva izraelske junakinje Hane Seneš, ki je takrat kot padalka pristala v Beli krajini. Poudarili so, da gre za junaško zgodbo, ki je naroda povezala.

Slavnostni govornik, predsednik republike Borut Pahor je ocenil, da gre za ohranjanje dediščine boja proti nacizmu in fašizmu, ki predstavlja enega od temeljev slovenske identitete.

Omenjena zgodba sicer po njegovih besedah ni edina takšna, je pa povezala slovenski in judovski narod. Odlikuje jo tudi izjemen pogum Hane Seneš, njena zgodba pa je lahko navdih vsem, ki se bojujejo proti sovraštvu in zatiranju.

Ohranja tudi spomin na boj proti nacizmu in fašizmu, enako kot na primer praznika slovensko-ameriškega in slovensko-britanskega prijateljstva, je dodal.

Pahor se je med drugim državi Izrael zahvalil za podporo pri mednarodnem umeščanju Slovenije.

Zbrane sta nagovorila tudi izraelski veleposlanik Ejal Sela in metliška podžupanja Martina Legan Janžekovič. Tako kot Pahor sta izrazila željo, da bi prireditev na športnem letališču Prilozje postala tradicionalna.

Veleposlanik Sela je sicer povedal, da so se za dan slovensko-izraelskega prijateljstva na Pahorjevo pobudo dogovorili ob njegovem obisku v Izraelu januarja lani, zgodba pesnice in junakinje Hane Seneš pa naj bi postala simbol omenjenega prijateljstva.

Slovenijo in Izrael je sicer povezala še preden sta postali samostojni državi. Prijateljstvo se nadaljuje, hkrati pa upa, da gre za začetek dolge tradicije, je še dejal Sela.

Metliška podžupanja Legan Janžekovičeva pa je ocenila, da je šlo za junaško zgodbo, "ki nas je povezala v plemenitem boju proti skupnemu sovražniku".

Pred začetkom slovesnosti sta spomin na Hano Seneš s padalskim skokom počastila slovenska padalka in izraelski padalec.

Nebeška strela nad cerkljanskim letališčem (foto: Slovenska vojska)

Padalci

Že pred tem so izraelski padalci spominski skok, imenovan Nebeška strela, izvedli tudi na letališču Cerklje ob Krki. Pridružili so se jim še slovenski, hrvaški, madžarski in britanski padalci.

Hana Seneš je bila sicer ena od 17 madžarskih Judov, ki jih je britanska vojska trenirala za padalce, pomagali pa naj bi pri preprečevanju deportacije madžarskih Judov v taborišča. Britanskim obrambnim silam se je priključila prostovoljno, v misiji s tremi tovariši pa je 13. marca 1944 s padalom pristala na osvobojenem ozemlju v Beli krajini oz. na območju, ki so ga varovali partizani.

Kot angleška vojakinja se je kasneje odpravila peš do Budimpešte. Junija 1944 jo je na madžarski meji ujela policijska žandarmerija, kasneje so jo obsodili na smrt. Novembra istega leta so obsodbo izvršili.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj 7 (9) (2) (9)(2) Oceni miha Pa od kdaj smo mi prijatelji z njimi? No pa še druga stvar te hecne zgodbe, čedalj pogosto se naše NOB borce zmerja in povzdiguje tisto drugo stran, ki je imela več veze z Nemci kot "Izraelci". .. nadaljevanje najbrž ni potrebno 55m nazaj 6 (6) (0) (6)(0) Oceni miha Kako pa to, da res ni videt nobenega NOB borca? Saj tista padalka je imela z njimi stik al ne? Ali so jo morda "domobranitelji" gostoljubno sprejeli med sebe? Res neverjetno iz enega paradoksa v drugega. Preglej samo prijavljene komentatorje