Do sredine oktobra obnova devetih odsekov občinskih cest; tudi mirnska obvoznica postaja realnost

20.7.2021 | 18:45

Makadam na JP Stan (foto: Občina Mirna - Š. V.)

Poškodbe asfalta na JP Migolska Gora (foto: Občina Mirna - Š. V.)

Mirna - Skozi občino Mirna teče dobrih 70 kilometrov cest, ki so v lasti občine. Letos bodo obnovili dober kilometer kategoriziranih cest, za kar bodo iz občinskega proračuna porabili nekaj manj kot 95 tisoč evrov.

Po junijski spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest je v občini sicer nekaj več kot 27 km lokalnih cest in nekaj več kot 43 kilometrov javnih poti. Večina teh cest je asfaltiranih, vendar so vozišča na nekaterih odsekih dotrajana in jih je treba sanirati, nekaj manjših odsekov pa je še makadamskih in bodo imeli prioriteto pri obnovah v naslednjih letih, sporočajo iz občine. Do 15. oktobra letos pa bo moderniziranih devet odsekov kategoriziranih občinskih cest, in sicer trije v Migolski Gori in po eden v Migolici, Gorenji vasi in Praprotnici ter na Cirniku, Stanu in na Mirni. Izvajalec gradbenih del bo Komunala Trebnje. Skupna vrednost predvidenih del je nekaj manj kot 95 tisoč evrov, ki jih v celoti zagotavlja občina iz občinskega proračuna. V preteklih letih je občina v obnovo občinskih kategoriziranih cest namenjala podobne zneske, v povprečju pa letno obnovi približno 1,5 km občinskih cest.

»V občini Mirna se zavedamo pomena urejene cestne infrastrukture, zato v ta namen vlagamo precejšnja finančna sredstva v obnovo občinskih cest. Še posebej pa si prizadevamo, da Mirna v čim krajšem času pridobi obvozno cesto. Zato smo že v samem začetku delovanja občine pristopili k aktivnostim za umestitev izgradnje te ceste v državne načrte. Po devetih letih priprav nam je uspelo. Država sedaj že odkupuje zemljišča za gradnjo, ki bo stekla naslednje leto. Zgrajena bo moderna cesta s tremi krožišči, v skupni dolžini 1800 metrov, ki bo razbremenila promet skozi center Mirne, za gospodarstvo Mirne pa omogočila direkten dostop na to novo prometnico,« pojasnjuje mag. Štefan Velečič, ki je na občini Mirna zadolžen za okolje in prostor.

Mirnska obvoznica postaja realnost

Podobno je na nedavni slovesnosti ob prazniku občine Mirna dejal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič, ki je povedal, da prestavitev regionalne ceste R1-215 oz. t. i. mirnska obvoznica postaja realnost: »Pospešeno izvajamo postopke odkupov zemljišč, projektiranja oziroma pridobivanja gradbenega dovoljenja. V zadnjih dneh pa smo naredili še korak naprej, ker se zavedamo pomembnosti projekta. Torej, smo se odločili, da peljemo pridobivanje gradbenega dovoljenja in pa izbor izvajalca hkrati. S tem bomo pridobili še dodatnega pol leta. Nadejamo si – če bo vse posreči – da ob koncu letošnjega leta izvedemo razpis za izbor izvajalca in da že v prvi polovici naslednjega leta zapičimo prvo lopato.«

Skozi Mirno gresta sicer dva odseka državnih cest, in sicer Trebnje–Mokronog ter Moravče–Tihaboj–Mirna, še dodajajo v sporočilu za javnost.

M. K.

