FOTO: Zasegli prepovedano konopljo; pretep v Dobruški vasi - vse vklenili

20.7.2021 | 14:30

Zasežena konoplja (foto: PP Metlika)

Policisti PP Metlika so v okolici Metlike na naslovu bivanja 33-letnega osumljenca našli in zasegli 137 sadik prepovedane konoplje. Po opravljeni analizi zaseženih rastlin bodo osumljenca ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Dve udeleženki hudo poškodovani v prometni nesreči

Sinoči nekaj po 19. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Logom in Sevnico. Policisti so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je nesrečo povzročil 29-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Sevnice proti Krškem in zapeljal na levo smerno vozišče, kjer je trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 21-letna voznica. Voznica in potnica v njenem vozilu sta se v nesreči huje poškodovala (eno so morali gasilci rezati iz pločevine, fotografije smo objavili tu), 29-letni voznik pa je utrpel lažje poškodobe. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,63 miligrama alkohola. Po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Posredovali zaradi pretepa v Dobruški vasi

Okoli 18. ure so policisti posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v naselju Dobruška vas, kjer je prišlo do pretepa med štirimi kršitelji. Tudi po prihodu policistov se niso pomirili in niso upoštevali ukazov, zato so zoper vse uporabili prisilna sredstva in jih obvladali. Med pretepom je bil eden izmed udeležencev poškodovan, oskrbeli so ga v bolnišnici. Policisti okoliščine še preverjajo in bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

V okolici Mokronoga je med 18. 7. in 19. 7. nekdo skozi vrata vlomil v objekt društva. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V kraju Vrh pri Površju na območju PP Krško je v noči na ponedeljek neznanec skozi okno vlomil v počitniško hišo in ukradel več steklenic vina in meso iz zamrzovalne skrinje. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 1100 evrov.

Na Glavnem trgu v Novem mestu je v noči na ponedeljek nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal in ukradel denar, mobilni telefon in tablični računalnik. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2000 evrov škode.

V naselju Celine na območju PP Krško je neznanec z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal neregistrirano kolo z motorjem Tomos APN 6, modre barve.

Nezakonito prestopil mejo

Policisti so na območju Mihalovca (PP Brežice) izsledili in prijeli državljana Afganistana. Postopki s tujcem še niso zaključeni.

M. K.