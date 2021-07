Borci kritični do slovesnosti ob dnevu slovensko-izraelskega prijateljstva

20.7.2021 | 20:00

''Demonstracija tujih vojaških enot na slovenskih tleh ni bila primerna,'' pravijo v Zvezi borcev. V 'Nebeški streli' na cerkljanskem letališču so namreč poleg slovenskih sodelovali tudi izraelski, hrvaški, madžarski in britanski padalci. (foto: Slovenska vojska)

Ljubljana - Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (ZZB NOB) je bila danes kritična do včerajšnje slovesnosti ob dnevu slovensko-izraelskega prijateljstva na letališču v Prilozju v Beli krajini. Po njihovem mnenju ni bilo primerno, da so dan proslavili z demonstracijo tujih vojaških enot na slovenskih tleh, so sporočili iz zveze.

V izjavi, ki jo je podpisal predsednik zveze Marijan Križman, so zavrnili vojaško obeleževanje dneva prijateljstva z državo Izrael s prikazom njene vojaške padalske enote in padalcev Madžarske na slovenskih tleh.

"Ali je res utemeljeno, da bi naj z demonstracijo tujih vojaških enot na slovenskih tleh potrjevali ali celo utrjevali prijateljstva s posameznimi državami, še zlasti, če njihovi aktualni režimi vodijo politiko, ki je problematična v moralnem, etičnem in mednarodnopravnem pogledu," so v izjavi vprašali predsednika republike Boruta Pahorja, ki je bil slavnostni govornik na slovesnosti.

Ob dnevu prijateljstva so se spomnili 100. obletnice rojstva izraelske junakinje Hane Seneš, ki je takrat kot padalka pristala v Beli krajini. V ZZB so zapisali, da se s trajnim spoštovanjem spominjajo Hane Seneš ter "njenih judovskih bojnih tovarišic in tovarišev in milijonov žrtev fašističnega in nacističnega genocida judovskega naroda med drugo svetovno vojno".

Ravno zato je po njihovem moralno in etično neprimerno, da se spomin nanjo obeležuje s prikazom izraelske vojske, ki danes, kot so zapisali, v imenu nesprejemljive politike izvaja nasilje nad palestinskim narodom.

V Prilozju pri Metliki so v ponedeljek prvič obeležili dan slovensko-izraelskega prijateljstva v spomin na skupen boj proti nacizmu in fašizmu med drugo svetovno vojno. Hkrati so obeležili 100. obletnico rojstva Hane Seneš. Poleg Pahorja sta zbrane nagovorila še izraelski veleposlanik Ejal Sela in metliška podžupanja Martina Legan Janžekovič.

Pred začetkom slovesnosti sta spomin na Seneševo s padalskim skokom počastila slovenska padalka in izraelski padalec. Že pred tem so izraelski padalci spominski skok, imenovan Nebeška strela, izvedli na letališču Cerklje ob Krki. Pridružili so se jim še slovenski, hrvaški, madžarski in britanski padalci.

M. K.