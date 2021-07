Nevarno kurilno olje v kanalizaciji

21.7.2021 | 07:00

Včeraj ob 18.33 so krajani na Maistrovi ulici v Trebnjem zaznali vonj po kurilnem olju v jašku kanalizacije. Na kraju so gasilci PGD Trebnje skupaj s policisti iskali vir onesnaženja ter ga odkrili na ulici Ob gozdu. Puščanje cisterne za kurilno olje je saniral lastnik sam, izteklo olje pa so padavine odplaknile v kanalizacijo. O puščanju nevarne snovi v kanalizacijski sistem je bila obveščena Komunala Trebnje.

S helikopterjem v UKC

Ob 18.55 je posadka helikopterja SV z dežurno ekipo HNMP na krovu s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz naselja Šalka vas, občina Kočevje, v UKC Ljubljana. Mesto pristanka helikopterja v Kočevju so zavarovali gasilci PGD Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP VINICA PRI ŠMARJETI, TP VINICA PRI ŠMARJETI-VAS, TP OREŠJE 1982, TP OREŠNIKI, TP JEVŠEVEC, TP OSREČJE , TP GORENJA VAS, TP MEVCE, TP RAVNIK, TP KOGLO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEKEL;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTEFAN.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico TP Sela Hom in Malo selo predvidoma med 7.45 in 10.30 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Gazice Krka, nizkonapetostno omrežje Proti Gazicam med 8. in 12. uro ter Podbočje ribnik, nizkonapetostno omrežje Proti centru med 12. in 14.30 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Jereslavec, nizkonapetostno omrežje Kramer - Jereslavec med 8. in 14. uro ter Veliki Obrež, Podvinje, Mali Obrež, Podvinje 2 in Veliki Obrež gmajna med 12. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Brezovo Bukovje, nizkonapetostno omrežje Brezovo med 8. in 11. uro.

M. K.