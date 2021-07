FOTO: Na Gallusovem nabrežju nameščajo brv prek Bistrice

21.7.2021 | 11:35

Foto: Občina Ribnica (še več fotografij spodaj v fotogaleriji)

Ribnica - Na Gallusovem nabrežju v Ribnici so položili osnovno jekleno konstrukcijo za namestitev nove brvi prek potoka Bistrica. Staro in odsluženo brv so namreč pred približno mesecem porušili, nova pa bo končno podobo dobila do konca avgusta. Vrednost naložbe ocenjujejo na nekaj več kot 90.000 evrov.

Po podatkih ribniške občine bodo nekaj manj kot 69.000 naložbenih evrov dobili od Lokalne akcijske skupine Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe oz. iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Včeraj nameščena konstrukcija iz jeklenega paličja meri v dolžino približno 18,5 metra. Hodna površina bo iz nanjo pritrjenih hrastovih desk. Nekoliko razmaknjene lesene podnice, kar bo padavinski vodi omogočalo prost odtok, bodo namestili prečno na vzdolžne jeklene profile.

Brv bo široka približno 2,2 metra, ograja bo panelna s polnilom iz navpično postavljenih jeklenih palic. Na stebrih pa bodo na primerni višine pritrjene konzole za vzdolžno držalo iz jesenovega lesa, so navedli na občini.

Brv bo v roku dobrega meseca dobila končno podobo in bo na voljo za uporabo, so še sporočili z ribniške občine.

M. K.

