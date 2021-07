Najdražje vile v Ljubljani: ''Kardeljeva vila'' za dva milijona in dvorci elite v Rožni dolini

21.7.2021 | 09:00

Kardeljeva vila v Tacnu pod Šmarno goro je razvalina, a prodaja se za kar dva milijona evrov. (foto: Primož Lavre)

Sinonim za imenitno ljubljansko sosesko je brez dvoma Rožna dolina. Številni investitorji, ki danes gradijo stanovanja in vile dajejo svojim kreacijam zveneca imena, ki kljub cenam in lokacijam niso niti blizu Rožni, kaj šele, da bi jih ljudje pregovorno povezovali z imenitnostjo.

V novem Reporterju nam je poznavalec nepremičninskega trga Boštjan Boh, ki ima pisarno v Rožni dolini, pojasnil zakaj so tam najdražje nepremičnine.



Ponujamo pa odgovore še na druga zanimiva vprašanja. Je nakup stoletnih vil v Rožni dolini naložba? Kdo so kupci najdražjih nepremičnin v Ljubljani? Zakaj jih kupujejo?



Pod drobnogled smo vzeli 5 vil, ki se trenutno prodajajo v Ljubljani. Koliko jih je v Rožni? Kdo jih prodaja in za koliko? Sodni cenilec jebza novi Reporter razkril koliko so najdražje nepremičnine v Ljubljani vredne in zakaj je spomeniško varstvo odgovorno, da jih precej propade.



Sprehodili pa smo se tudi v Tacen, kjer se za 2.000.000 evrov že dlje časa prodaja vila v kateri je živel predstavnik delavskega ljudstva Jugoslavije Edvard Kardelj, ki si je ob vili omislil celo bazen. Luksuz nedosegljiv navadnim ljudem. Danes ni nič drugače.



VEČ V TISKANI IZDAJI REPORTERJA IN TRAFIKI24

Oglasno sporočilo