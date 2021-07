FOTO: Nedeljsko neurje - kanala v Dobravici ni več, voda s ceste v poslopje

21.7.2021 | 09:30

Voda je s ceste pridrla v gospodarski objekt Gleščevih v Dobravici pri Šentjerneju. (Foto: M. G.)

Takole lahko voda naredi z jaškom. (Foto: M. G.)

Dobravica pri Šentjerneju - Močnejši nedeljski nalivi so težave povzročili tudi na Dolenjskem. Najhuje je bilo na območju občine Šentjernej, kjer so gasilci zaradi vdora meteornih voda v stanovanjske, poslovne in industrijske objekte posredovali petnajstkrat

V težave je v nedeljo imel tudi krajan Marijan Glešč z Dobravice pri Šentjerneju, ki ima domačijo prav ob glavni, državni cesti. Voda je ponoči vdrla s ceste, prestopila šestcentimetrski robnik in prišla na dvorišče in v gospodarsko poslopje ter naredila veliko škode. V poslopju ima stroje in druge naprave, ki so vsi pod električno napetostjo, pa železo in drugo. Meteorna voda je dosegla tudi drvarnico, kjer je ima lepo zloženih deset kubikov suhih drv. Ta bodo zdaj nedvomno gnila, saj so se napila vode.

Kot pove Glešč, se kaj takega ni prej nikoli zgodilo, pa je bilo npr. slabo leto nazaj veliko hujše dežje, ko je padlo 80 litrov dežja na kvadratni meter, zdaj, ko je bilo pol manj, pa take težave. Razlog, pravi, da pozna. »Pred enim mesecem in pol je bil tu gor še stari kanal za odvodnjavanje meteorne vode. Novomeški CGP ga je kot upravljalec cest zasipal, ne vem, s čigavim soglasjem, ter dal notri premajhne dimenzionirane cevi. Delavce in odgovorne sem pravi čas opozoril, a mi niso prisluhnili. Nedeljsko deževje je žal pokazalo, da sem imel prav,« je povedal za Dolenjski list.

L. Markelj, foto: M. G., PGD Šentjernej

