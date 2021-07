Tovornjak kolesarja stisnil ob kamnito ograjo, po dveh tednih je podlegel poškodbam

21.7.2021 | 10:40

7. julija so bili brežiški policisti obveščeni o prometni nesreči v Mihalovcu. Ugotovili so, da je 18-letni voznik tovornega vozila s pripetim priklopnikom ob vožnji vzvratno trčil v 77-letnega kolesarja, ki je ustavil za tovornim vozilom. Tovorno vozilo je moškega stisnilo ob kamnito ograjo stanovanjske hiše. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Včeraj pa so iz bolnišnice sporočili, da je 77-letnik zaradi posledic prometne nesreče umrl.

Zoper 18-letnika, voznika tovornega vozila iz Hrvaške, ki je nesrečo povzročil zaradi nepravilnega premika z vozilom, bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Letos so na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrli štirje ljudje, v enakem obdobju lanskega leta pa trije. Vzrok treh nesreč s smrtnim izidom je bil nepravilna stran in smer vožnje in v enem primeru nepravilni premik z vozilom.

V neregistriranem audiju brez vozniške

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa v Šmarjeških Toplicah ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A6. Med postopkom so ugotovili, da 27-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil, na katerem sta bili nameščeni različni registrskih tablici. Audi A6 so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Iz hiše zlat nakit

V naselju Gregovce na območju PP Brežice je med 19. 7. in 20. 7. nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel zlat nakit. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 600 evrov.

Migranti

Policisti so na območju Pavičičev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli dva državljana Alžirije in državljana Marokater na območju Bušinje vasi (PP Metlika) državljana Alžirije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

