Stvari gredo na slabše, znova več kot 100 okuženih; 23 v regiji, med dijaki 138 plus 87 sekundarnih

21.7.2021 | 13:40

V Sloveniji je precepljenost še vedno prenizka. (foto: Bobo)

Epidemiološka slika v Sloveniji se znova slabša ... Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da se epidemiološka slika znova obrača v tisto smer, ki si je ne želimo. Včeraj je bilo ob 1807 PCR testih potrjenih 111 primerov okužbe s sars-cov-2, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 6,1-odstoten. Prejšnji torek so zdravstvene službe denimo potrdile 83 novih primerov okužbe, delež pozitivnih testov pa je bil 4,7-odstoten.

Sicer pa smo več kot 100 primerov okužbe nazadnje zabeležili pred več kot mesecem dni, in sicer 15. junija, ko bilo pozitivnih 117 oseb.

V državi je po informacijah NIJZ 838 aktivnih okužb, 14-dnevno povprečje okužb na 100.000 prebivalcev pa znaša 39.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je 58, še v torek je znašalo 54. Število aktivnih primerov se je v primerjavi s torkom povečalo za 39, 14-dnevno povprečje pa za dva.

V bolnišnicah zdravijo 27 covidnih bolnikov, od tega jih osem potrebuje intenzivno zdravljenje. V torek ni umrl noben covidni bolnik.

Okužbe med dijaki

Ob tem so na NIJZ objavili podatke o okužbah med dijaki, ki so se vrnili z maturantskega izleta v Lloret de Mar v Španiji. Med skupino dolenjskih maturantov so do torka potrdili 138 okužb z novim koronavirusom, ti so dodatno okužili še vsaj 87 ljudi (sekundarne okužbe), epidemiologi pa so prepoznali še 470 visoko tveganih stikov znotraj tega izbruha, za katere so predlagali karanteno na domu.

Med dijaki z Gorenjske, ki so prav tako dopustovali v omenjenem španskem letovišču, a so se v Slovenijo vrnili nekaj dni pozneje, pa so do torka potrdili 69 okužb, ti so dodatno okužili vsaj 14 ljudi. Epidemiologi pa so v povezavi s tem izbruhom prepoznali še 306 visoko tveganih stikov, za katere so predlagali karanteno.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 5, Trebnje 3, Črnomelj 2, Šmarješke Toplice, Straža, Metlika, Ribnica in Kočevje 1

Posavje - Krško 5, Sevnica 2, Brežice 1

M. K.