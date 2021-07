FOTO: Lojze Brce zlatomašnik

21.7.2021 | 14:30

Lojze Brce zlatomašnik (Foto: M. L.)

Pri slovesni maši je pridigal Janez Gril. (Foto: M. L.)

V imenu domačinov sta zlatomašniku Lojzetu Brcetu izročili darilo Jožica Vovko (levo) in Janja Kerin (pri mikrofonu), ki je slavljenca tudi nagovorila in se mu zahvalila. Foto: M. L.)

Velike Brusnice - Lojze Brce je enajst let župnik v župniji Brusnice, duhovnik pa je že pol stoletja in tako so 18. julija v Brusnicah s slovesnim obredom počastili njegovo zlatomašništvo.

Zbranim v cerkvi Povišanje sv. Križa, med katerimi so bili tudi številni duhovniki, ki so z navzočnostjo počastili Brcetovo zlato mašo, je pridigal Janez Gril. »Samo koronavirus se je pojavil, in ljudje smo na kolenih,« je rekel Gril. Po njegovem je ta kriza pokazala, da je ves blišč sodobnega sveta velika iluzija. Ko je govoril o dušnopastirski službi tokratnega zlatomašnika, je poudaril, da ima Lojze Brce za vsakega človeka prijazne besede in prisrčen nasmeh. Ob tem je tudi dober skrbnik cerkva v župniji Brusnice.

Domačini so zlatomašniku postavili mlaj, pripravili so mu tudi darilo, ki sta mu ga pri maši izročili Janja Kerin in Jožica Vovko.

Lojze Brce se je v nagovoru zahvalil vsem za pozornost, s katero so počastili njegovo zlato mašo, za dobrodošlico, s katero so ga sprejeli medse ob njegovem prihodu v Brusnice pred enajstimi leti, ter za prijaznost v vseh letih njegovega službovanja v tej župniji.

Zlato mašo so pospremili med drugim tudi z branjem odlomkov iz Svetega pisma in s petjem na koru ob orgelski spremljavi.

M. L.

